Mediaset alla ricerca di personale: le posizioni aperte e come candidarsi

Diverse opportunità di lavoro in Mediaset: l'azienda della famiglia Berlusconi è alla ricerca di personale in diversi settori

Mediaset assume. L’azienda di proprietà della famiglia Berlusconi offre numerose opportunità lavorative nel mondo della televisione, sia negli studi che negli uffici. Attualmente, sono aperti nuovi casting per partecipare ai programmi televisivi. Scopri le posizioni disponibili e come inviare la tua candidatura. Per chi sogna una carriera televisiva o semplicemente desidera partecipare ai programmi , sono disponibili numerosi casting. Ecco le principali opportunità:

Casting Generici

Mediaset ricerca:

Modelli e Modelle

Professionisti dello Spettacolo

Figuranti

È possibile candidarsi attraverso questa pagina

Casting Canale 5 – Fascino PGT

Diversi programmi famosi di Canale 5 sono prodotti da Fascino PGT. Per partecipare ai casting, visita il portale WittyTv e scopri le opportunità per:

Amici

C’è posta per te

Tù Sí Que Vales

Ultima Fermata

Uomini e Donne Trono Classico e Trono Over

Temptation Island

Casting Canale 5 – SDL

I programmi di Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono gestiti da SDL TV. Attualmente, le candidature sono aperte per:

Avanti un altro!

Io Canto Generation

Io Canto Family

SDL seleziona anche cantanti over 60 e figuranti per gli show.

Provini per Italia 1, Retequattro e Altre Reti

Per partecipare come pubblico, concorrenti o ospiti ai programmi di altri canali Mediaset, visita i portali web dedicati. Troverai tutte le informazioni necessarie sui siti delle relative case di produzione.

Mediaset Lavoro e Assunzioni per lo Staff Interno

Mediaset cerca personale durante tutto l’anno per lavorare in televisione e presso le diverse sedi del Gruppo. Sebbene non pubblichi le offerte di lavoro sul portale Lavora con noi, raccoglie le candidature spontanee, valutandole quando si aprono nuove posizioni. Visita la pagina dedicata e scegli la categoria di tuo interesse (studenti, neolaureati o professionisti) per inserire il tuo CV nel database aziendale.

Profili Professionali Ricercati

Le figure ricercate spaziano tra vari settori:

Produzione (registi, cameraman, tecnici)

Redazioni giornalistiche (giornalisti, inviati)

Supporto alla produzione (scenografi, costumisti)

Staff dei programmi (presentatori, autori)

Mansioni di staff (segretarie, centraliniste)

Figure manageriali (dirigenti, manager)

Stage per Studenti e Neolaureati

Mediaset offre percorsi di stage a studenti e neolaureati, finalizzati all’assunzione. Gli interessati possono candidarsi tramite la sezione web Mediaset Lavora con noi.

Ambiente di Lavoro

Mediaset investe nelle risorse umane, offrendo un contesto professionale che rispetta i diritti dei lavoratori, garantisce sicurezza e pari opportunità, e favorisce la crescita professionale. L’azienda promuove lo smartworking e offre numerosi servizi dedicati al benessere dei dipendenti, come asilo nido, centro fitness e un piano di assistenza sanitaria.

Formazione per il Personale

Mediaset eroga percorsi formativi per i collaboratori, suddivisi tra formazione manageriale, professionale e obbligatoria. Inoltre, attraverso il Campus Multimedia In.Formazione, offre programmi formativi esterni, come il Master in Giornalismo e corsi di aggiornamento professionale.

Come Candidarsi

Gli interessati alle opportunità di lavoro in Mediaset possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle carriere del Gruppo e registrando il proprio curriculum vitae per future selezioni di personale.

