Arresto Messina Denaro, parla una paziente della clinica: “Ho fatto chemio con lui, era gentile”

"Ci sono anche mie amiche che hanno il suo numero di telefono. Lui mandava messaggi a tutti. Ha scambiato messaggi con una mia amica fino a questa mattina"

“Faceva la chemio con me ogni lunedì. Stavamo anche nella stessa stanza, era una persona gentile, molto gentile”. Così una donna, in un video di Tv2000 anticipato stasera dal Tg2000, racconta di aver condiviso le sedute di chemioterapia con Matteo Messina Denaro all’interno della clinica privata ‘La Maddalena’ di Palermo in cui stamattina il boss mafioso è stato catturato dai Carabinieri del Ros.

“Le mie amiche hanno il suo numero di telefono”

Nel video, che sarà trasmesso integralmente dal programma “Siamo noi” domani alle 15.15, le parole della paziente: “Ci sono anche mie amiche che hanno il suo numero di telefono. Lui mandava messaggi a tutti. Ha scambiato messaggi con una mia amica fino a questa mattina. Lei è ora sotto shock a casa”.

“Veniva chiamato Andrea”

“Veniva chiamato Andrea”, prosegue la donna. “Ho fatto la chemio con un boss, incredibile”, ripete la signora nel video di Tv2000, “ho fatto terapia da maggio a novembre. Abbiamo fatto la terapia insieme per tutta l’estate e lui veniva anche con la camicia a maniche lunghe”.