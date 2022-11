Lavoro a Messina, concorsi per 500 assunzioni: quando escono i bandi, posizioni ricercate

In arrivo al Comune di Messina nuovi concorsi pubblici per centinaia di assunzioni. I bandi di selezione sono attesi per dicembre 2022 e puntano all’inserimento di 500 unità di personale negli uffici comunali.

Ecco cosa sapere sui nuovi posti di lavoro al Comune di Messina

Il Comune di Messina si prepara ad indire diversi concorsi pubblici per procedere alle assunzioni di nuove risorse, come previsto dal Piano del fabbisogno del personale 2022/2024. È stato infatti approvato il conto consuntivo del 2021 che non solo sblocca 5 milioni di euro di avanzo d’amministrazione, ma apre anche la strada alle nuove selezioni pubbliche necessarie a Palazzo Zanca per potenziare il proprio organico. Obiettivo dei prossimi concorsi del Comune di Messina è la copertura circa 500 posti di lavoro.

I bandi di concorso per le nuove assunzioni del Comune di Messina sono attesi per dicembre 2022.

Per l’avvio della campagna di reclutamento si attende soltanto l’autorizzazione definitiva da parte del Ministero dell’Interno. Secondo quanto annunciato anche dal Sindaco della città siciliana, Federico Basile, le procedure concorsuali in arrivo richiameranno l’interesse di molti candidati. Prevedono, pertanto, iniziali prove preselettive e poi le consuete prove di selezione sia scritte, che orali.

Il programma assunzionale consentirà di rafforzare la pianta organica dell’ente, portando i dipendenti in servizio a circa 1500 unità. L’incremento del personale da realizzare con le prossime selezioni pubbliche rientra nel generale piano di potenziamento del personale dell’Amministrazione, che punta all’inserimento di oltre 600 risorse complessive entro il 2024, grazie ad ulteriori procedure concorsuali da attivare in seguito

Le possibili posizioni da coprire nel Comune di Messina

Nel dettaglio, i concorsi di prossima uscita al Comune di Messina sono finalizzati al reclutamento delle seguenti figure:

Si tratta di 234 unità di personale di categoria D, di cui:

100 funzionari tecnici;

79 funzionari amministrativi;

25 funzionari contabili;

20 funzionari legali;

5 funzionari per l’area di vigilanza;

5 avvocati.

A queste si aggiungono 107 unità di personale di categoria C, di cui:

50 istruttori amministrativi;

50 istruttori tecnici;

7 istruttori contabili;

100 agenti di pulizia municipale.

In programma anche ulteriori concorsi per l’assunzione presso il Comune messinese di operai, assistenti sociali, educatori professionali e psicologi.