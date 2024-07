Messina, paziente colpisce medico con una testata in pieno volto

Un medico è stato colpito da una testata al pronto soccorso generale del Papardo da un paziente psichiatrico

Ancora un episodio di violenza nei confronti dei medici in Sicilia. Uno di loro è stato colpito da una testata al pronto soccorso generale del Papardo da un paziente psichiatrico. Il fatto è avvenuto il sei luglio. Ne dà notizia la Uil-Fpl di Messina che lancia l’allarme. Il medico è stato sottoposto ad una tac dopo che gli è stato riscontrato un traume cranico facciale con problemi al naso.

La denuncia della Uil Fpl

“Nonostante le precedenti denunce – scrive il segretario generale della Uil Fpl Livio Andronico – indirizzate alle massime autorità cittadine e nonostante sia stata chiesta l’audizione in sesta Commissione Sanità, al Pronto Soccorso generale del Papardo continuano ad insistere gravissime e difficili condizioni di lavoro. Il personale medico, infermieristico, oss ed ausiliario subiscono i disagi causati dall’affluenza di pazienti psichiatrici che giungono al pronto Soccorso provenienti da tutta la Provincia di Messina. La Uil Fpl esprime solidarietà e vicinanza al medico: “Ci auguriamo – conclude – che presto possa essere trovata una soluzione per non esporre il personale ad analoghi episodi”.

