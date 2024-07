Sciacca, ancora violenza in ospedale: 32enne distrugge il reparto Psichiatria

Il giovane ha danneggiato quattro sedie e due porte.

Ancora un caso di violenza dentro ad un ospedale, questa volta è accaduto presso il nosocomio Giovanni Paolo II di Sciacca.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Violenza all’ospedale di Sciacca

Secondo la ricostruzione, il responsabile della violenza è un paziente del reparto Psichiatria dell’ospedale di Sciacca che prima avrebbe litigato con un medico. Poi, in preda all’ira, avrebbe cominciato a scagliare con violenza contro le pareti le sedie della stanza e avrebbe colpito ripetutamente alcune porte.

Immediatamente è intervenuto il personale dell’ospedale ed è stata allertata la polizia. Gli agenti hanno trovato l’uomo ancora furioso e lo hanno riportato alla calma. Si tratta di un trentaduenne di Menfi che è stato denunciato, in stato di libertà, alla procura della Repubblica, per danneggiamento. Quattro le sedie distrutte e due le porte danneggiate.

Altri casi

Purtroppo, l’episodio di violenza all’ospedale di Sciacca non è un caso isolato. Tra i casi più eclatanti quello avvenuto a Palermo ad aprile, quando un paziente di 32 anni, ricoverato nel reparto di Chirurgia plastica del Policlinico, ha aggredito e picchiato un medico di turno, provocandogli una ferita guaribile in 15 giorni. Il paziente, ricoverato dopo un incidente stradale, ha più volte aggredito i medici, non solo verbalmente, ma anche la moglie, e per tre volte sono stati chiamati gli agenti della polizia. Dimesso dopo un primo ricovero, il paziente si è ripresentato in ospedale.