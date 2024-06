Palermo, paziente accusato di aver saltato la fila: scoppia la rissa al Policlinico

Rissa nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Policlinico di Palermo. Un paziente avrebbe picchiato un altro soggetto.

Rissa nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Policlinico di Palermo. Un paziente di 31 anni avrebbe picchiato un altro individuo che dovrebbe aver saltato la fila. Il personale medico ha contattato i Carabinieri. I militari hanno riportato la calma e denunciato l’uomo. Il soggetto è accusato di danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. L’individuo poi è passato dal pronto soccorso per farsi controllare. In sala d’aspetto si è verificata l’aggressione. Avrebbe anche fatto cadere una scrivania e il computer. Le autorità stanno indagando per individuare l’altro paziente coinvolto.