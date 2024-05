Palermo, 48enne muore dopo essere stato dimesso dal Policlinico: presto l’autopsia

Per questa morte improvvisa, il fratello della vittima ha presentato una denuncia ai carabinieri contro l'ospedale

A Palermo, un uomo di 48 anni è morto poco dopo essere stato dimesso dal Policlinico. L’uomo, era stato ricoverato nella struttura sanitaria della città e soffriva di diverse patologie.

A causa di quanto accaduto, il fratello del 48enne ha presentato denuncia. Dopo l’avvenuto sequestro delle cartelle cliniche, presto si procederà con l’autopsia sul corpo della vittima.

Palermo, muore dopo le dimissioni: presto l’autopsia

Per questa morte improvvisa, il fratello della vittima ha presentato una denuncia ai carabinieri contro l’ospedale Policlinico di Palermo. Adesso, si indaga dunque sulla possibile gestione e il caso di malasanità. Secondo quanto emerso, sono già state sequestrate le cartelle cliniche e nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia sul corpo dell’uomo per individuare le cause della sua improvvisa scomparsa.