Ubriaco alla guida, dopo un controllo si scaglia contro i carabinieri: arrestato a Raffadali

Giovane fermato e arrestato dopo il gesto improvviso contro i militari dell'Arma.

Momento di vero e proprio panico al centro di Raffadali, in provincia di Agrigento, dove un uomo ubriaco – sottoposto a controllo – è stato protagonista di una brutta aggressione ai danni dei carabinieri.

Il giovane, un 23enne di nazionalità marocchina, è stato arrestato con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Ubriaco fermato a Raffadali, il controllo e l’aggressione ai carabinieri

Secondo una prima ricostruzione, i carabinieri – impegnati in un posto di controllo alla circolazione stradale – avrebbero fermato il 23enne nei pressi di piazza Progresso a Raffadali. Il ragazzo, che a quanto pare era ubriaco, si sarebbe scagliato – apparentemente senza motivo – contro gli operatori, prendendo a calci e pugni l’auto di servizio e poi aggredendo direttamente i militari dell’Arma. Questi ultimi, prendendo in mano la situazione, lo hanno bloccato e arrestato con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

L’incidente a Palermo

Negli scorsi giorni un altro uomo ubriaco è stato protagonista di un episodio drammatico a Palermo, in via Notarbartolo. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – alla guida di un’auto – avrebbe travolto un centauro in scooter e non si sarebbe fermato a prestare soccorso. In seguito all’intervento dei carabinieri e al risultato positivo dell’alcol test, l’uomo ha ottenuto una denuncia per guida in stato d’ebbrezza.

