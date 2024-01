Catania, scappa ad un posto di controllo: denunciato 29enne pregiudicato

L'inseguimento tra le strade del quartiere di Ognina si conclude in via Scuto Costarelli

Prosegue l’attenzione della Polizia di Stato nei quartieri del centro storico della città. Durante i servizi identificate 73 persone, controllati 47 veicoli e contestate numerose violazioni al Codice della Strada. Mancato uso del casco, mancanza di copertura assicurativa, omessa sottoposizione alla prescritta visita periodica di revisione e guida senza patente le effrazioni rilevate. Nel corso del servizio, gli agenti delle motovolanti, impegnati in un posto di controllo in via VI Aprile unitamente agli operatori della Polizia Locale, hanno avviato l’inseguimento di un giovane. Questi, a bordo di un motociclo, non si è fermato all’alt della Polizia.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Tra le strade di Ognina

L’inseguimento, protrattosi lungo le vie del centro cittadino in direzione Ognina, si è concluso in via Scuto Costarelli. Quì il giovane, un pregiudicato catanese 29enne, è stato bloccato ed identificato. È stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale nonché sanzionato, dal personale della Polizia Locale, per le numerose infrazioni alle norme del Codice della Strada.