Meteo, dopo le Feste “calde” tornano le piogge: le previsioni

Le previsioni meteo per la Sicilia: lunedì 9 gennaio si prevedono piogge e temporali sparsi in quasi tutta l'Isola.

Tornano le piogge, le “mini” ondate di maltempo e l’atmosfera tipicamente invernale in Sicilia: è questo, almeno, quanto emerge dalle previsioni meteo per l’inizio della settimana di lunedì 9 gennaio 2023.

Dopo un periodo decisamente “anomalo”, segnato da caldo fuori stagione e giornate soleggiate (anche a Natale, uno dei più caldi degli ultimi anni), in Sicilia e nel resto d’Italia tornano il maltempo e il freddo tipici della stagione invernale.

Meteo Sicilia, 9 gennaio 2023: tornano le piogge

Il secondo lunedì del mese di gennaio in Sicilia sarà segnato dal ritorno delle piogge. Lo conferma il bollettino sul rischio idrogeologico e idrico della Protezione civile della Regione Siciliana relativo al 9 gennaio 2023, che prevede piogge e possibili temporali in tutta l’Isola.

Potrebbero esserci condizioni meteo avverse, ma in Sicilia non ci sarebbe nulla di cui preoccuparsi (almeno secondo le previsioni): al momento non si prevede, infatti, alcuna allerta. Solo piogge di lieve o media intensità o perfino sparse (come in provincia di Siracusa). Si potrebbero registrare dei temporali in provincia di Trapani e sul settore centro-occidentale della Sicilia.

I venti saranno moderati ovunque, forti a Palermo e Trapani. Le temperature si manterranno più o meno nella media stagionale o poco al di sopra, con massime fino ai 17-18 gradi. Le città più calde saranno Siracusa, Catania e Agrigento.

Immagine di repertorio