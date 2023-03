Meteo Sicilia, ondata di caldo in arrivo: sole e +30 gradi – Le previsioni

Meteo Sicilia, in arrivo sull'isola un'ondata di grande caldo che farà segnare temperature a dir poco estive. Ecco le previsioni.

La primavera ha fatto ufficialmente il suo ingresso il 20 marzo, confermando il sole e il bel tempo presenti già su tutta la Sicilia da diversi giorni.

Nel corso delle ultime ore il clima sull’isola è stato decisamente gradevole, con una situazione che ha fatto pensare, per certi versi, a un arrivo anticipato della stagione dei fiori. Ma che tempo farà per domani e per il resto della settimana? Scopriamolo insieme.

Meteo Sicilia, giovedì 23 marzo

Per la giornata di domani, giovedì 23 marzo, i cieli della Sicilia continueranno a essere sereni o poco nuvolosi, con nubi sparse soltanto nella fascia centrale e meridionale del territorio. Escluso il rischio precipitazioni.

Le temperature torneranno a salire, con i valori massimi che si avvicineranno nuovamente ai 25 gradi che sono stati toccati nelle scorse settimane. Si toccheranno punte di 21-22 gradi lungo le fasce costiere di Agrigento, Catania e Siracusa, mentre nelle altre province si sfioreranno i 19-20 gradi. Le temperature minime non subiranno particolari variazioni.

I venti si mostreranno in attenuazione, mentre per i mari non si segnalano criticità per quanto concerne il moto ondoso. Insomma, sarà una giornata gradevole sotto tutti gli aspetti.

Meteo Sicilia, quando arriva il grande caldo

La situazione di bel tempo proseguirà anche per il resto della settimana. In vista del weekend le temperature subiranno una nuova decisa impennata verso l’alto, con i valori che toccheranno anche i 29-30 gradi sulle zone costiere della Sicilia.

Una buona notizia per tutti i siciliani che vorranno approfittare del primo fine settimana di primavera per fare una scampagnata o trascorrere una giornata al mare.