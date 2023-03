Meteo Sicilia, arriva la primavera: sole forte e temperature in crescita – Le previsioni

La primavera "spinge" il suo ingresso anche in Sicilia. Ecco le previsioni meteo per domani e per il fine settimana.

Sarà un fine settimana all’insegna del bel tempo e delle temperature alte quello alle porte per la Sicilia, in base alle ultime previsioni meteo. Tra pochi giorni, infatti, sarà ufficiale l’ingresso della primavera che porterà con sé condizioni climatiche migliori rispetto a quelle vissute nelle scorse settimane.

Certo, sull’Isola la stagione dei fiori sembra aver fatto arrivo in anticipo rispetto ad altre latitudini, ma non sempre il clima è rimasto stabile. Alle belle giornate di sole si sono alternati momenti di rapidi acquazzoni e situazioni caratterizzate dal vento forte. Ma cosa ci attende nel weekend? Scopriamolo insieme.

Meteo Sicilia, previsioni 18 marzo

Per la giornata di domani, sabato 18 marzo, si prevedono cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Sicilia. Una condizione favorevole concretizzata dalla pressione che continua a rimanere stabile. Le uniche nuvole potrebbero presentarsi lungo la fascia centro-meridionale dell’Isola, senza rischi di precipitazioni.

Le temperature massime torneranno nuovamente a crescere, con picchi sui 19-20 gradi su tutte le province. Le massime saranno elevate anche nei settori interni. Per quanto riguarda le temperature minime, non si prevedono particolari variazioni. Si attenueranno finalmente i venti, che si mostreranno deboli. Per quanto riguarda i mari, saranno calmi o poco mossi tutti i bacini che circondano la Sicilia.

Meteo Sicilia, previsioni 19 marzo

Giornata “fotocopia” quella di domenica 19 marzo. Le 24 ore successive al sabato saranno ancora caratterizzate dal sole e dall’assenza di nuvole su tutte le aree della Sicilia.

Ancora temperature vicine ai 20 gradi ovunque, segno di stabilità. I valori minimi non faranno segnare particolari situazioni di variabilità. I venti saranno deboli sulla maggior parte dell’Isola, mentre non sono da escludere dei rinforzi sulle fasce occidentali e meridionali della Sicilia. I mari saranno calmi o poco mossi.