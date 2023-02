Meteo Sicilia, torna l’inverno: pioggia, vento forte e temperature giù – Le previsioni

Torna a scatenarsi il maltempo in Sicilia. Le previsioni meteo per lunedì 6 febbraio parlano della ripresa delle piogge e del vento forte.

Inizio di settimana all’insegna dell’instabilità in Sicilia, per quanto riguarda il meteo. Per la giornata di domani, lunedì 6 febbraio, è previsto infatti il ritorno delle nubi sull’Isola con possibilità di precipitazioni e venti forti.

Già nelle ore mattutine di domenica 5 febbraio, specialmente lungo le zone costiere e nella fascia orientale della Sicilia, è stato segnalato un rinforzo del vento, nonostante i cieli ancora sereni.

Meteo Sicilia, le previsioni di lunedì 6 febbraio

La situazione meteorologica cambierà nettamente a partire dalle prossime 24 ore. Le nuvole si addenseranno sulle aree centrali e nord-occidentali del territorio siciliano e potranno verificarsi piogge anche a carattere di rovescio.

Meteo Sicilia, arriva il crollo termico

Le temperature massime conosceranno un netto calo, con i valori più alti che non andranno oltre gli 11-10 gradi che verranno toccati nelle province di Agrigento, Catania, Palermo e Siracusa.

Nelle zone interne della Sicilia la colonnina di mercurio si abbasserà ulteriormente: durante le ore centrali di lunedì 6 febbraio le temperature toccheranno a malapena i 5-6 gradi nelle province di Caltanissetta ed Enna. In queste province si prevede un crollo termico durante la notte, quando si andrà al di sotto dello zero. Farà decisamente freddo anche nell’Agrigentino e nel Ragusano.

Meteo Sicilia, torna la neve e si alza il vento

Sui rilievi montuosi della Sicilia tornerà a depositarsi la neve. A partire dalla serata i fiocchi andranno a raggiungere anche quote basse tra i 600-800 metri d’altitudine. Gli apporti al suolo saranno moderati.

I venti saranno forti, di provenienza nord-orientale. I mari che circondano la Sicilia si mostreranno molto mossi. Lo Ionio sarà agitato.