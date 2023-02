Meteo Sicilia, le previsioni del 27 febbraio, allerta gialla: ecco dove

Cosa ci aspetta per la giornata del 27 febbraio in Sicilia

La Protezione Civile ha diffuso un avviso per condizioni meteo avverse valido dalle ore 16 di oggi alle 24 di domani.

Prevista allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico per temporali in tutta la regione.

Come viene specificato sul sito ufficiale della Protezione civile, ecco i settori interessati dall’avviso di allerta gialla di domani, lunedì 27 febbraio in Sicilia:

Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica,

Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie,

Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale,

versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie,

Sud-Occidentale e isola di Pantelleria,

Nord-Orientale, versante ionico,

Bacino del Fiume Simeto,

Sud-Orientale, versante ionico.

Nella giornata di domenica, 26 febbraio, le condizioni meteo hanno messo in crisi il servizio dei trasporto marittimo e i collegamenti con le Isole Eolie. Il forte vento ha ingrossato il mare e a pagarne le conseguenze sono le isole di Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli e il borgo di Ginostra verso le quali sono stati sospesi i previsti collegamenti giornalieri. Sono stati sospesi anche alcuni collegamenti da Lipari per Santa Marina Salina e Rinella.

Contestualmente nell’arcipelago si registra un calo di 5 – 6 gradi nelle temperature, rispetto ai giorni scorsi.

Le previsioni meteo di lunedì 27 febbraio

Le precipitazioni, secondo il bollettino, avranno anche carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Venti moderati, mentre i mari saranno tutti quanti mossi: collegamenti con le Isole Eolie a forte rischio.

Come spiega 3B Meteo, la circolazione depressionaria, responsabile di residue deboli piogge mattutine, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dal pomeriggio.

Nello specifico:

sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi;

sul litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio.

Nubi sparse in serata

Sull’Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; sulle zone interne giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 1900 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia da molto mosso a mosso; Canale mosso.