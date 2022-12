Meteo Sicilia, ponte dell’Immacolata tra vento e nubi. Sabato arriva la pioggia

Previsioni meteo per la Sicilia ballerine in questo fine settimana. Ponte dell'Immacolata caratterizzato da caldo ma anche dalle nubi.

Bel tempo ma non troppo per la giornata di domani, venerdì 9 dicembre. Per le prossime 24 ore sulla nostra Isola si prevedono cieli parzialmente nuvolosi o coperti in alcune aree.

In particolare, le nubi potrebbero addensarsi nell’area centro-orientale della Sicilia, con possibilità di deboli precipitazioni. Potrebbero rifare nuovamente ritorno i venti, che soffieranno forti sui settori settentrionali.

Meteo Sicilia, temperature in crescita

Farà ancora caldo, così come avvenuto per la giornata odierna. Le temperature massime supereranno il muro dei 20 gradi, in particolare nelle province di Catania e Siracusa dove si toccheranno anche i 21-22 gradi nelle ore centrali della giornata.

La situazione meteorologica potrebbe peggiorare sabato 10 dicembre, con l’arrivo di una nuova perturbazione che potrebbe generare piogge su buona parte della Sicilia.