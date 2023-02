Meteo Sicilia, sabato 11 febbraio: rientra l’allerta, ma “attenzione” al sud dell’isola

Ecco le previsioni meteo per sabato 11 febbraio e il bollettino aggiornato della Protezione civile siciliana.

Sembra che la terribile ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia negli ultimi giorni stia per abbandonare l’isola: secondo le previsioni di sabato 11 febbraio 2023, infatti, rimarrà in vigore un’allerta meteo gialla solo nel settore meridionale dell’isola.

Ecco cosa prevede l’ultimo bollettino della Protezione civile della Regione Siciliana.

Meteo Sicilia, le previsioni di sabato 11 febbraio 2023

Secondo il bollettino della Protezione civile sul rischio idrico e idrogeologico, in Sicilia nel primo giorno del secondo weekend di febbraio rimarrà in vigore l’allerta gialla solo nel settore meridionale dell’isola (e quindi nelle province di Siracusa e Ragusa, già messe a dura prova, assieme alla Sicilia orientale, dal maltempo degli ultimi giorni).

Si raccomanda però una generica vigilanza ovunque, specialmente nelle zone vicine a torrenti e fiumi – che nelle scorse ore hanno subìto allagamenti – e in quelle dove la neve ha provocato disagi alla popolazione.

Per quanto riguarda le temperature, si prevedono massime di 13-14 gradi e minime di 0 e -4 gradi tra Caltanissetta ed Enna. I venti saranno deboli in tutta l’isola, tranne nel Siracusano dove – a tratti – saranno moderati. Non si prevedono piogge (se non isolate) o temporali forti ma non ci sarà neanche il sole: la giornata di sabato 10 febbraio 2023, infatti, sarà abbastanza nuvolosa in tutta la Sicilia.

