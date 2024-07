Caos Microsoft, disagi e voli cancellati all’aeroporto di Palermo: ecco le info

Già annunciati possibili disagi anche nelle prossime ore: Ecco la nota dell'aeroporto del capoluogo regionale.

Il caos informatico che ha colpito Microsoft crea disagi in tutto il mondo e, naturalmente, anche in Sicilia: disagi, voli cancellati e ritardi all’aeroporto di Palermo.

Ecco come avere informazioni sui voli e rimanere aggiornati sulla situazione provocata dal problema informatico che sta generando disagi a livello globale. La stessa situazione si sta registrando nell’altro grande scalo siciliano, l’aeroporto Fontanarossa di Catania. Di seguito il rimando all’articolo con la nota relativa allo scalo etneo.

Caos Microsoft, disagi all’aeroporto di Palermo

“A causa del down informatico a livello mondiale che sta causando problemi ad alcune compagnie aeree, potrebbero verificarsi ritardi o cancellazioni di alcuni voli. Le società di handling stanno garantendo gli imbarchi con diversa procedura da quella informatica. Gesap raccomanda l’arrivo in aeroporto con largo anticipo rispetto all’orario di Palermo”, si legge sulle pagine social dell’aeroporto di Palermo.

Al momento risultano 3 voli cancellati

Volotea per Napoli

Volotea per Brest

Swiss per Zurigo

Altre informazioni relative a compagnie aree e voli in arrivo e in partenza sono disponibili, in costante aggiornamento, sul sito dell’aeroporto di Palermo.

CrowdStrike, cosa sta succedendo

Il down di Microsoft da questa mattina sta provocando malfunzionamenti di rete e di dispositivi Windows in tutto il mondo. Ne conseguono disagi per banche, aeroporti, aziende informatiche e non, semplici utenti. Un disservizio informatico tra i maggiori mai testimoniati di recente, che dipenderebbe – secondo le prime informazioni – da aggiornamento difettoso di Falcon, un antivirus tra i più diffusi al mondo. Da qui sarebbe nato il problema di Microsoft.

Immagine di repertorio