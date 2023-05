Migranti, in 500 alla deriva a Sud della Sicilia. Emergency: “Italia e Malta negano soccorsi”

Emergenza a Sud della Sicilia, 500 persone rischiano la vita in mare. Emergency: "Mancanza di coordinamento nei soccorsi".

Un’imbarcazione con a bordo 500 migranti si trova attualmente alla deriva a Sud della Sicilia, a poca distanza dalle coste dell’isola di Malta. In base alle prime informazioni, la nave sarebbe salpata pochi giorni fa dalla Cirenaica e si troverebbe attualmente in zona Sar maltese.

A bordo sarebbero presenti 45 donne, tra cui diverse in stato di gravidanza e 56 bambini. Uno dei piccoli sarebbe addirittura nato la scorsa notte in mezzo al Mediterraneo.

Migranti, nave di Emergency in avvicinamento

Sul posto si sta dirigendo la nave Life Support di Emergency per prestare soccorso alle persone in difficoltà. A quanto pare, l’imbarcazione alla deriva avrebbe anche iniziato ad accumulare acqua.

“Così come previsto dalle convenzioni marittime, Emergency si è rivolta alle autorità di Malta per richiedere il coordinamento dei soccorsi. Da ieri Malta non sta rispondendo alle nostre comunicazioni scritte e i numeri delle autorità maltesi competenti risultano non funzionanti e non raggiungibili”, scrive Emergency in una nota.

“Assenza di coordinamento è violazione gravissima”

“Emergency ha inoltrato la sua richiesta anche alle autorità italiane: il Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo ha risposto che il caso è di competenza maltese“, si legge ancora nella nota.

L’assenza di coordinamento da parte delle autorità è una violazione del diritto del mare, così come dei diritti umani, gravissima: ci sono 500 persone, probabilmente in fuga dagli abusi in Libia e da Paesi in guerra, che rischiano la vita in mare. Chiunque ha diritto ad essere salvato, indipendentemente dai documenti e dalla nazionalità che possiede”, ha commentato Albert Mayordomo, capomissione della Life Support.

Foto di repertorio