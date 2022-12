Migranti, Salvini a Lampedusa: “Soldi in manovra per l’isola”

"Per me è un orgoglio essere a Lampedusa da ministro dei trasporti" . Con queste parole Salvini ha salutato i vertici delle istituzioni

“Per me è un orgoglio essere oggi qui a Lampedusa da ministro dei trasporti”. Con queste parole il ministro Matteo Salvini ha salutato i vertici delle istituzioni di Lampedusa, in un incontro all’area Marina protetta. Presenti anche il parroco e il preside. “Il Nostro impegno e fare parlare in futuro di Lampedusa solo per le cose belle. Abbiamo messo dei soldi in manovra per Lampedusa”, ha detto Salvini, accompagnato dalla fidanzata Francesca Verdini.

Il ministro: “Rivedere norme su migranti”

“Bisogna rivedere le norme nate in passato” sui migranti – ha aggiunto Salvini incontrando all’Area Marina protetta di Lampedusa il prefetto Maria Rita Cocciufa, il sindaco Filippo Mannino e i vertici delle forze dell’ordine e della Capitaneria di porto. “Qui siamo di fronte a un traffico organizzato – dice Salvini- su cui ci sono inchieste in corso. Le vittime sono alla fine i migranti. Che valgono in base all’età e alla nazionalità. Non è ammissibile che le politiche migratorie vengano gestite da associazioni private. Che una bimba di tre anni muoia per arrivare qui mi fa riflettere, da papà, sul fatti che bisogna intervenire assolutamente, al di là della politica”. Lo ha detto Matteo Salvini a Lampedusa.

Il ricordo di Mihajlovic

“Mi dispiace non potere essere presente oggi ai funerali di Sinisa Mihajlovic a Roma, ma conto di onorare la sua memoria qui da Lampedusa”, ha sottolienato il ministro in ricordo dell’ex calciatore e allenatore scomparso dopo una lunga malattia.