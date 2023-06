Migranti, Tardino: “Sinistra scorretta in missione a Lampedusa”

"Il collega socialista López Aguilar, che oggi non ha atteso noi, eurodeputati italiani di Ppe, Ecr e Id, per le dichiarazioni video in merito alla missione", ha detto l'esponente della Lega

“Scorretto l’atteggiamento del presidente della commissione Libe, il collega socialista López Aguilar, che oggi non ha atteso noi, eurodeputati italiani di Ppe, Ecr e Id, per le dichiarazioni video in merito alla missione della commissione a Lampedusa, rese prima di salire a bordo della nave Dattilo della Guardia Costiera. Ancor più grave è che abbia lasciato a terra il sindaco di Lampedusa, rappresentante del territorio che meglio di chiunque altro conosce la situazione e vive quotidianamente l’emergenza. Siamo con Filippo Mannino e Attilio Lucia, sindaco e vice sindaco di Lampedusa, non avvisati dalla Commissione Libe delle modifiche al programma e quindi esclusi stamane dalle attività previste a bordo della nave Dattilo della Guardia Costiera, per la dimostrazione di come si svolgono le attività di ricerca e soccorso in mare”. Così Annalisa Tardino, europarlamentare siciliana della Lega, coordinatrice Id in commissione Libe.

“È disdicevole che i rappresentanti dei cittadini, in prima linea nella gestione delle conseguenze del fenomeno migratorio, vengano ignorati a casa loro. Un brutto inizio per la missione, che dovrebbe servire alle istituzioni Ue per vedere da vicino la situazione di Lampedusa, mostrando vicinanza e solidarietà, anziché piegarsi alla narrativa della sinistra europea”, conclude Tardino