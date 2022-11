Migranti, oggi vertice a Bruxelles dei ministri dell’Interno. Sarà presente Piantedosi

L'incontro era stato programmato a seguito degli screzi nati tra Francia e Italia sulla responsabilità dell'accoglienza dei migranti.

Si incontreranno oggi a Bruxelles i ministri dell’Interno dei Paesi dell’Unione Europea, in occasione di una riunione straordinaria, per discutere del tema immigrazione. All’incontro parteciperà anche il ministro italiano Matteo Piantedosi.

Il vertice è stato programmato a seguito delle recenti frizioni tra Francia e Italia in merito alle responsabilità della cura dei migranti salvati nel mar Mediterraneo dalla nave Ocean Viking.

L’imbarcazione era rimasta per giorni al largo delle coste di Siracusa e Porto Palo in attesa di essere accolta in un porto sicuro.

A seguito del rifiuto dell’Italia di concedere un approdo nel proprio territorio, Ocean Viking aveva ottenuto l’autorizzazione allo sbarco nel porto di Tolone, nel Sud della Francia, a pochi chilometri da Marsiglia.