Ministro Salute su pronto soccorso: “Bisogna risolvere presto le criticità”

Il dottore Orazio Schillaci ha incontrato questa mattina i medici d'emergenza e urgenza a Roma

Stamattina, i medici d’emergenza hanno promosso un flashmob davanti alla sede del dicastero della Salute a Roma. Subito dopo la delegazione della Società italiana medicina d’urgenza (Simeu) ha incontrato il ministro della Salute, Orazio Schillaci:

“Abbiamo incontrato medici in rappresentanza degli operatori dei pronto soccorso, per stabilire una programmazione idonea a risolvere rapidamente i tanti problemi che affliggono questi lavoratori, ai quali teniamo molto perché sono cruciali per il servizio sanitario nazionale”.