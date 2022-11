Il serial killer del quartiere Prati, scene da thriller a Roma: chi erano le tre donne uccise

Le vittime sono state assassinate a coltellate e tutte sarebbero state legate al mondo della prostituzione. La polizia sta analizzando le immagini delle telecamere e i tabulati telefonici

Due donne cinesi e una sudamericana. Sono loro le tre vittime del serial killer che oggi ha seminato il terrore nel quartiere Prati. Tutte sono state assassinate a coltellate: un elemento che, oltre alla vicinanza dei luoghi dove sono stati compiuti i tre omicidi, avvalora l’ipotesi che dietro possa esserci la stessa mano. In queste ore la polizia sta analizzando le immagini delle videocamere di sorveglianza e la stessa cosa farà anche con i tabulati telefonici delle vittime, tutte legate al mondo della prostituzione. Il corpo di una delle due cinesi uccise è stato trovato nudo sul pianerottolo e questo fa pensare che la vittima stesse tentando di fuggire dall’aggressore.

Chi erano le vittime

Le due donne cinesi uccise abitavano entrambe nell’appartamento al primo piano di via Riboty 28. “Si prostituivano ma noi non abbiamo mai sentito nulla”, spiega una donna che lavora nell’ufficio accanto al bilocale. “Erano molto discrete – aggiunge -, oltretutto essendo noi in affitto non abbiamo nemmeno mai avuto la necessità di lamentarci, mancando il viavai di clienti”.

Le due cinesi sono state ammazzate con diverse coltellate al torace. “Sono arrivata in ritardo, verso le 10,50 un collega mi ha detto ‘non venire, corri’. Ho capito dalla frase confusa e concitata che era successo qualcosa e quando sono arrivata sotto al palazzo non c’era stranamente nessuno. Mi ha raccontato un mio dipendente che era da solo in quel momento, in una stanza che però fa angolo con piazzale Clodio e che è a due camere di distanza dall’appartamento, dove è avvenuto l’omicidio. Il corpo di una delle due donne è stato trovato sul pianerottolo dal portiere che scendeva dal quarto piano, dove stavano facendo un trasloco. Abbiamo sentito solo le sue urla, nessuno quelle delle donne”.

La terza vittima come hanno precisato fonti della Questura di Roma è Marta Castano, 65 anni e di nazionalità colombiana, trovata priva di vita con ferite da taglio al torace in un seminterrato dello stabile a poca distanza da Piazzale Clodio.