Modica, violento scontro nei pressi di ponte Guerrieri: neonata in elisoccorso a Catania

A bordo la piccola di pochi mesi che, per il trauma cranico riportato nell’urto, è stata trasferita in elisoccorso a Catania

Terribile impatto nel cuore della notte tra un’Audi A6 e un’Alfa 147, in prossimità del ponte Guerrieri a Modica. Quattro i feriti tra cui una bimba di pochi mesi che viaggiava a bordo di una delle auto assieme ai genitori che anch’essi sono rimasti feriti. Stando alle prime ricostruzioni, una delle due auto, con a bordo una turista straniera, avrebbe svoltato verso una delle due aree di servizio proprio nel momento in cui transitava l’altra vettura su cui viaggiava la famigliola.

Bimba di pochi mesi ricoverata a Catania

A bordo anche la piccola di pochi mesi che, per il trauma cranico riportato nell’urto, è stata trasferita in elisoccorso a Catania. Sul posto polizia di Stato, carabinieri e i vigili del fuoco. Le due auto, a causa della violenza dell’impatto, sono state catapultate dalla sede stradale di accesso al ponte sino agli spazi delle aree di servizio. La circolazione stradale ha subito un rallentamento ma non è stato necessario chiudere al traffico il ponte Guerrieri.

