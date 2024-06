Mondello, operaio investito da un autocompattatore

Resta schiacciato un 54enne da un autocompattatore nell'area di Mondello. L'operaio è stato investito dal mezzo in retromarcia.

Si consuma l’ennesimo incidente sul lavoro in Sicilia. Resta schiacciato un 54enne da un autocompattatore nell’area di Mondello. L’operaio è stato investito dal mezzo in retromarcia. Arrivati nell’area i sanitari del 118. L’uomo è stato soccorso e condotto in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia. I medici hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento al Trauma Center.