Mondiali Qatar, Germania protesta contro Fifa: tv oscura immagine

I giocatori della Nazionale tedesca, nella foto di rito prima del match col Giappone, si coprono la bocca con una mano

La Germania protesta contro il divieto di utilizzare la fascia One Love, in sostegno alla comunità Lgbtq+. La Nazionale tedesca esordisce ai Mondiali di Qatar 2022 contro il Giappone e nella foto di rito, oscurata dalla regia internazionale e dalle tv, prende posizione contro la decisione della Fifa: tutti i giocatori si coprono la bocca con una mano.

Manuel Neuer, capitano della Germania, avrebbe voluto indossare la fascia come i capitani di altre 6 selezioni. Prima dell’inizio del torneo, è arrivato lo stop della Fifa. Il presidente della federcalcio tedesca (Dfb) ha rilasciato dichiarazioni all’emittente Ard: “La Fifa opera con intimidazione e pressione”.

La scelta sul Twitter della Federcalcio tedesca: “Non si trattava di fare una dichiarazione politica, i diritti umani non sono negoziabili. Questo dovrebbe essere dato per scontato ma non è ancora così. Ecco perché questo messaggio è così importante per noi. Negarci la fascia equivale a negarci una voce. Manteniamo la nostra posizione”.