Lutto nel giornalismo siciliano, è morta la cronista Graziella Di Giorgio: “Grande donna”

Una grande donna e un riferimento per la cronaca locale: ecco come i colleghi e gli amici ricordano Graziella Di Giorgio.

Lutto nel mondo del giornalismo siciliano: è morta, alle prime luci dell’alba di oggi, Graziella Di Giorgio. La nota cronista era particolarmente nota nel territorio di Partinico, in provincia di Palermo, dove da anni raccontava i fatti e le curiosità della sua città.

Tra le sue collaborazioni più importanti c’è stata quella con il “Giornale di Sicilia”.

Morta la giornalista Graziella Di Giorgio

Un vero e proprio riferimento per il giornalismo locale, capace di tollerare minacce e intimidazioni pur di raccontare la verità e di farlo bene. Una professionista stimata, volenterosa e abile: così gli amici, i colleghi e i conoscenti ricordano Graziella Di Giorgio, morta dopo una lunga lotta contro una brutta malattia. La sua passione era il suo lavoro, ma non c’era solo quello nella sua vita: la giornalista, infatti, era molto attiva anche nel sociale.

I funerali si terranno mercoledì 22 novembre nella Chiesa Madre di Partinico.

Il cordoglio

A manifestare dolore per la scomparsa di una delle esponenti del giornalismo siciliano più note del Palermitano sono stati in tanti tra amici e colleghi. Tra loro c’è anche il sindaco di Partinico, Pietro Rao, che su Facebook ha scritto: “Oggi ci ha lasciato Graziella Di Giorgio, una grande donna, una madre esemplare, moglie premurosa e professionista di indiscussa bravura. Nel suo lavoro ha messo il cuore e tutta la passione che unita alla grande sensibilità ne ha fatto una giornalista di altissimo livello. Ma Graziella era anche generosità, religiosità e amore per il prossimo e una attenzione particolare per gli ultimi. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte mia e dell’Amministrazione tutta. Ciao Graziella, voglio salutarti così, come si saluta una persona cara che pensi di incontrare nel corso della giornata”.

La redazione di “Quotidiano di Sicilia” manifesta la propria vicinanza alla famiglia della collega per la sua prematura scomparsa.

