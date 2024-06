Lutto a Misilmeri per la morte di Domenico Pellegrino: “Pezzo di storia della festa di San Giusto”

Molto conosciuto in tutta Palermo, l'81enne era appassionato di cavalli e amava le feste locali.

Dolore a Misilmeri (Palermo), dove è morto – all’età di 81 anni – il signor Domenico Pellegrino, ritenuto uno dei “pilastri” della festa di San Giusto.

Una celebrazione che si svolge ogni anno ad agosto e che attira turisti e cittadini. Quest’anno, però, mancherà una delle figure simbolo di questo evento locale.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Morto Domenico Pellegrino, lutto a Misilmeri

Tra i primi a esprimere cordoglio per la morte del signor Pellegrino c’è Valentino Pietro Sucato, che su Facebook scrive: “La storia siamo noi… cantava qualcuno. Ebbene ci sono persone che lasciano un ricordo indelebile in tutti coloro che li hanno conosciute. E quei ricordi spesso diventano Storia, magari Storia non scritta, ma sempre storia è! Cavalli, passione, corse, San Giusto…tutto sinonimo di festa. Da Domenico Pellegrino, umile nostro concittadino misilmerese, ereditiamo proprio questo messaggio nel giorno in cui all’età di 81 anni lascia i suoi familiari”.

“Misilmeri non è Siena, ma quella corsa era più che un palio! E piazza Comitato era tanto bella come lo è Piazza del Campo nella città Santa Caterina: li ricordiamo tutte quelle emozioni, quelle voci che diventavano urla quando i fantini attraversavano ‘u strittu a chiazza’ per passare davanti al municipio, alla Chiesa Madre, in una frazione di secondo, in un battito d’ali o forse sarebbe meglio dire di cavalli. Nessuno di noi aveva contezza che in quel momento si stava scrivendo un pezzo di storia, di storia misilmerese. Impazzivamo di gioia grazie anche a Domenico che con la sua passione ha incarnato quei momenti e con la sua dipartita ci lascia un ricordo indelebile, un’eredita preziosa di una persone umile. Un pezzo di storia va via e quella storia che va via, però, siamo tutti noi. Ciao Domenico, lassù ci saranno tante feste e tante corse, fatti valere come un grande fantino di Misilmeri”.

Cordoglio anche da altre attività e associazioni cittadine, come l’Ippodromo La Favorita: “Apprendiamo con enorme dispiacere della scomparsa di Domenico Pellegrino storico maniscalco dell’Ippodromo di Palermo. Ai figli ed ai familiari le più sentite condoglianze da parte della S.I.P.E.T. srl, degli addetti ai lavori e di tutti gli appassionati. Riposa in pace”.

Foto da Facebook