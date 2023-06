Non si accorge del pedone e lo travolge con il suv: muore 21enne

I carabinieri, intervenuti sul posto, indagano per omicidio stradale coordinati della Procura di Trani.

Morire a 21 anni tavolto per strada da un suv. E’ questa la tragica fine toccata a un giovane di etnia sinti mentre stava raggiungendo il campo nomadi nella zona industriale di Molfetta in provincia di Bari. Era arrivato da pochi giorni con la famiglia.

La dinamica

A investirlo un uomo di 55 anni molfettese, che si è comunque fermato per allertare i soccorsi del 118. L’automobilista ha riferito ai carabinieri di non essersi accorto della presenza del giovane sulla strada. Inizialmente stabilizzato, il 21enne è stato subito trasportato dal 118 all’ospedale Don Tonino Bello di Molfetta, dove però è successivamente deceduto. I carabinieri, intervenuti sul posto, indagano per omicidio stradale coordinati della Procura di Trani. L’auto è stata sottoposta a sequestro.