Nuova Fiera Del Levante, 500 borse di studio con premio Imprese&Talenti

BARI (ITALPRESS) – La Nuova Fiera del Levante al fianco di giovani laureati, professionisti e imprenditori promuove il Premio Imprese & Talenti. L’obiettivo è quello di creare un database di profili formati nella internazionalizzazione di impresa, orientato ad incrementare progetti di respiro globale e network di relazioni: aziende, giovani laureati e media insieme per competere a livello internazionale. Le cerimonie del Premio Imprese & Talenti, che ha il patrocinio di Rai Puglia e la media partnership del TGR e del Gruppo Norba, si svolgono oggi e domani, venerdì 21 giugno nel Centro Congressi della Fiera del Levante. La premiazione si tiene qualche giorno dopo il G7 di cui la Fiera del Levante ha ospitato il Media Center accogliendo quasi duemila giornalisti provenienti da ogni parte del mondo: è all’interno di questa cornice internazionale che il premio è stato promosso. Tra gli interventi nei panel dei relatori: Gaetano Frulli, presidente Nuova Fiera del Levante, Giuseppe Carbonara, coordinatore Centro Studi Comunicare l’Impresa, Leonardo Patroni Griffi, presidente Banca Popolare Puglia e Basilicata, Giancarlo Fiume, caporedattore RAI Puglia e Vincenzo Magistà, direttore TG Norba. La Nuova Fiera del Levante e HBR Academy Italia (espressione di Harvard Business Review Italia) in collaborazione con il Centro Studi Comunicare l’Impresa hanno istituito il bando che ha messo a disposizione 500 borse di studio per il master online ‘International Marketing, Eventi e Medià a copertura integrale della quota di iscrizione. Il Master, che è compatibile con la frequenza di lauree specialistiche, borse di studio e altri corsi, ha una durata di circa 300 ore di attività suddivise in 150 ore online con video lezioni, materiale didattico e 150 ore di Project work (attività completamente online). L’obiettivo è formare professionisti che siano in grado di operare nei settori del marketing globale, delle relazioni commerciali internazionali, con un’attenzione particolare al mondo degli eventi e dei media. Nel dettaglio le borse di studio sono riservate a giovani laureati meritevoli under 35, senza distinzione di facoltà, imprenditori e professionisti, o singoli membri di start-up e di imprese che si sono distinte nel proprio settore di appartenenza o che desiderano espandere la propria attività sui mercati internazionali. Si tratta di un master consolidato con oltre 25 anni di attività con numerose attività internazionali svolte in sinergia con prestigiose istituzioni e con lo svolgimento di eventi che hanno coinvolto numerose aziende. E un percorso formativo che rappresenta per i giovani laureati e per tutti coloro che fanno delle relazioni e del commercio internazionale il punto di forza per lo sviluppo del business, un mezzo per crescere e competere globalmente. Da quest’anno, la nuova declinazione ‘International Marketing, Eventi e Medià è ulteriormente aderente i nuovi focus del progetto, in linea con le richieste del mercato dei talenti. “Le borse di studio rappresentano un aiuto concreto nell’incoraggiare la crescita personale e professionale. Così la Nuova Fiera del Levante, da sempre attenta alla diffusione della cultura d’impresa e alle idee innovative, promuove il Premio Imprese & Talenti nell’ottica di accrescere le conoscenze e le competenze per lo sviluppo del business – dichiara Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante. Con questa iniziativa vogliamo dare la possibilità a laureati, professionisti e imprenditori di arricchire di know how il proprio futuro. La Nuova Fiera del Levante dunque non è solo manifestazioni, eventi, congressi ma è anche impegnata nell’investire nel futuro riconoscendo il valore della formazione e delle competenze che il mercato del lavoro richiede sempre più specifiche. Solo così si può crescere e competere in un contesto globale e innovativo”. “Siamo estremamente soddisfatti – afferma Giuseppe Carbonara. Il profilo dei premiati assegnatari delle borse di studio è pienamente in linea con la cornice internazionale del nostro progetto. Abbiamo ricevuto un numero davvero considerevole di candidature estremamente qualificate da tutta Italia e anche dall’estero: tanti i profili eccellenti di giovani laureati, imprenditori e professionisti orientati ad una crescita globale”. Il premio, oltre alla borsa di studio integrale per l’accesso al Master, consiste di una pergamena celebrativa conferita ai premiati. La Puglia è stata ritenuta la location ideale per il Premio anche perchè la nostra regione è ormai un efficace hub internazionale per la nuova digital economy: negli ultimi tempi ha attratto sempre più spesso multinazionali, anche estere, e creato le condizioni per sviluppare imprese di media e di piccola dimensione. Il Premio ‘Imprese & Talentì quindi intende valorizzare giovani laureati, aziende e professionisti in un contesto globale sempre più pulsante e innovativo.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Nuova Fiera del Levante