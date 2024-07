Nuovi lavori con Ikea, le posizioni aperte a luglio 2024

Diversi i profili ricercati

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative nel settore dell’arredamento e del design il marchio Ikea mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per gli interessati.

Ikea, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze del marchio, di solito i profili maggiormente ricercati spaziano in diversi settori come vendite, customer service, design, amministrazione e molto altro.

Ikea, i requisiti per lavorare

I requisiti per lavorare dipendono dalla posizione per cui si sta applicando. In generale si cercano candidati con una buona conoscenza del prodotto, capacità di comunicazione eccellenti, un forte orientamento al cliente e un’esperienza lavorativa pertinente.

Come candidarsi

Coloro che desiderano candidarsi possono farlo visitando la pagina delle carriere.

