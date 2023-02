Nuovo concorso pubblico per 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato

È stato indetto un concorso pubblico per 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato a VFP1 e VFP4

È stato indetto un concorso pubblico per 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato a colo che alla scadenza della data di presentazione delle domande siano volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno dei mesi continuativi o in rafferma annuale; volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo al termine della ferma annuale; volontari in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo. Qualora i posti non siano coperti per insufficienza di candidati idonei, i posti saranno devoluti ai candidati idonei alle procedure di accesso alla stessa qualifica. Un’aliquota di 19 posti è riservata ai volontari delle Forze armate attestato di bilinguismo (italiano-tedesco).

Requisiti di partecipazione

Oltre a quelli già citati i requisiti di partecipazione sono: la cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; non aver superato i 26 anni di età, limite elevato di tre anni in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati; possesso delle qualità di condotta; diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente; efficienza ed idoneità fisica, psichica e attitudinale all’espletamento dei compiti connessi alla qualifica.

Domanda di partecipazione telematica

La domanda deve essere completata e trasmessa dal portale unico del reclutamento, disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it, a cui è possibile accedere con lo SPID o CIE. Oltre ai dati anagrafici, i candidati dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione i servizi prestati in qualità di volontario in ferma prefissata annuale specificando se sono in congedo e la data di arruolamento.

Fasi di svolgimento del concorso

Si procederà prima con la prova scritta, prova di efficienza fisica e accertamenti all’idoneità psicofisica, accertamenti dell’idoneità attitudinale e, infine, valutazione dei titoli. La commissione esaminatrice sarà presieduta da un funzionario della Polizia di Stato e sarà composta da due funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a commissario capo, due docenti di scuola superiore di secondo grado, un esperto in lingua inglese e un funzionario tecnico della Polizia.

Prova d’esame scritta

La prova d’esame consisterà in questionario articolato in domande con risposta sintetica o a scelta multipla. Gli argomenti saranno di cultura generale, lingua inglese e informatica. La commissione esaminatrice stabilirà prima i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio, nonché la durata e le modalità di svolgimento della prova. La prova sarà superata se il candidato riporterà una votazione non inferiore a sei decimi (6/10). La sede, il giorno e l’ora del concorso saranno pubblicati sul sito della Polizia di Stato il 2 maggio 2023.