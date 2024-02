Nuovo elettrodotto in provincia di Ragusa: investimento da circa 26 mln

Autorizzato il nuovo elettrodotto in cavo interrato di Terna denominato “SE Ragusa-CP Ragusa Nord”. Via libera dall’assessorato al ramo.

Autorizzato il nuovo elettrodotto in cavo interrato di Terna denominato “SE Ragusa-CP Ragusa Nord”. Il via libera è arrivato dall’assessorato siciliano dell’Energia e della Pubblica Utilità. La società, guidata da Giuseppina Di Foggia, investirà circa 26 milioni di euro. Nello specifico sarà realizzata una linea elettrica di oltre 14 km tra la Stazione Elettrica Terna di Ragusa e la Cabina Primaria di Ragusa Nord di proprietà del distributore locale.

I benefici del nuovo elettrodotto

Il nuovo collegamento sarà completamente interrato. Verranno impiegati cavi di ultima generazione con isolamento in Xlpe (Polietilene Reticolato), soluzione affidabile, resiliente e sostenibile. Prevista per le prossime settimane la progettazione esecutiva dell’intervento nonché le necessarie attività propedeutiche all’apertura dei vari cantieri. Sarà incrementata la potenza disponibile per la copertura del fabbisogno di imprese e cittadini. Aumenterà la magliatura della rete al fine di migliorare la qualità del servizio in primis nel periodo estivo.