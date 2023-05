Omicidio Garlasco, Alberto Stasi fuori dal carcere per lavorare

Il 39enne da quattro mesi esce ogni giorno dalla cella e va a lavorare fuori dalla casa circondariale di Bollate per fare rientro la sera.

Alberto Stasi è in carcere dal 2015 per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia.

Il 39enne, però, da quattro mesi esce ogni giorno dalla sua cella e va a lavorare fuori dalla casa circondariale di Bollate per fare rientro la sera.

Stasi, che sta scontando una condanna a 16 anni per il delitto del 13 agosto 2007 a Garlasco (Pavia), è stato ammesso dal Tribunale di sorveglianza di Milano al lavoro esterno.

La madre di Chiara Poggi: “Dispiace che chi ha ucciso Chiara sia già fuori”

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Stasi svolge quindi mansioni contabili e amministrative e deve attenersi a rigide prescrizioni sugli orari di uscita e di rientro in cella, sui mezzi di trasporto utilizzati, sugli itinerari dai quali non può discostarsi.

La madre della vittima, Chiara Poggi, ha commentato con amarezza la decisione del Tribunale di sorveglianza: “Sapere che chi ha ucciso nostra figlia dopo sette anni già esce dal carcere, pur senza aver mai ammesso la sua responsabilità, spiace. Non sono notizie belle. Ma la legge è così e non possiamo farci niente. Del resto ci aspettavamo che un momento o l’altro avrebbe ottenuto questo beneficio”