Opel festeggia 125 anni, open day l’8 giugno per scoprire le nuove Frontera e Grandland

I visitatori potranno ammirare i modelli elettrici insieme alle pietre miliari dell’automotive nella storia del marchio

Opel produce automobili da 125 anni. Il marchio del blitz celebra l’anniversario sabato 8 giugno con un open day presso la sede centrale di Rùsselsheim. In linea con il motto dell’anniversario “Forever forward since 1899”, i clienti, i dipendenti e il pubblico, nonché gli ospiti d’onore della politica e di Stellantis, possono scoprire le pietre miliari dell’automotive nella storia di Opel.

Durante il tour della fabbrica, ad esempio, i visitatori possono dare un’occhiata dietro le quinte o sperimentare da vicino Opel durante un test drive di sportivo o di Opel Rocks Electric. I “125 anni di produzione automobilistica di Opel” non sono l’unico anniversario celebrato in questa occasione: nel 1964 – esattamente 60 anni fa – l’”Opel Design Studio” iniziò a lavorare come primo centro di design di un costruttore in Europa. I visitatori del sabato potranno quindi ammirare anche le icone del design automobilistico di sei decenni. Coloro che non possono partecipare di persona possono vedere i momenti salienti su Facebook.

“125 anni di produzione automobilistica in Opel: non vogliamo solo celebrare questo anniversario con i nostri visitatori, ma anche mostrare come Opel abbia sempre contribuito a plasmare il costante cambiamento dell’industria automobilistica e sia ora posizionata per il futuro. Questo sabato, il nuovo Opel Frontera e il nuovo Opel Grandland saranno presentati in anteprima al pubblico presso la sede centrale. Con queste vetture, a partire da quest’anno, offriremo ai nostri clienti una variante completamente elettrica di ogni modello Opel. Tutto questo riflette il nostro motto dell’anniversario ‘Forever forward since 1899?” ha dichiarato il Ceo di Opeol, Florian Huettl.

Opel aprirà le sue porte al pubblico alle 10:30 durante la cerimonia ufficiale con gli ospiti invitati nella Adam Opel Haus. I visitatori potranno poi dare una prima occhiata alla mostra di design nell’edificio N10. Il viaggio attraverso decenni di design si estende dalla Opel Experimental GT del 1965 e dagli studi pionieristici Opel degli anni ’80, fino agli innovativi concept del passato più recente come la Opel GT X Experimental, la sensazionale Opel Manta GSe e la visionaria Opel Experimental.

Alle 11:30 apre anche la mostra pop-up nell’edificio N50, immersa in una varietà di colori. Qui, i visitatori possono ammirare oggetti che vanno dalla prima Opel – l’Opel-Patent-Motorwagen System Lutzmann – a bestseller e leggende come Opel Kapitàn, GT, Manta e Calibra, fino a modelli elettrici come la Opel Ampera. Durante le visite guidate agli stabilimenti che inizieranno alle 13:30, che inizieranno dietro la Adam Opel Haus per tutto il pomeriggio, Opel presenterà con orgoglio l’attuale produzione di Opel Astra presso lo stabilimento di Rùsselsheim.

Inoltre, il grande pubblico potrà vedere da vicino per la prima volta le nuove Opel Frontera1 e Opel Grandland, che saranno presto ordinabili. Da mezzogiorno in poi, la Opel Corsa Rally Electric della prima coppa rally monomarca elettrica al mondo farà dei giri nel parcheggio dietro la Adam Opel Haus. Un numero limitato di appassionati di sport motoristici può iscriversi per un giro al posto di passeggero. Nelle vicinanze, su un’altra pista di prova appositamente allestita da Opel, i visitatori dai 15 anni in su possono sperimentare in prima persona come ci si sente a muoversi al volante di una Opel Rocks Electric.

I più piccoli troveranno intrattenimento nel “Kids Corner”, che si trova nelle immediate vicinanze della grande area ristorazione, anch’essa dietro la Adam Opel Haus. Numerose altre attività per grandi e piccini in tutta l’area esterna. Come ulteriore attrazione, un’area riservata esclusivamente alle auto d’epoca Opel di fronte alla Adam Opel Haus sul Rugbyring arricchirà i festeggiamenti per l’anniversario. I visitatori e gli ospiti che arrivano a bordo di un veicolo Opel d’epoca con targa H possono parcheggiare la propria auto nel parcheggio “An der Feuerwache”, trasformando l’area in una mostra temporanea all’aperto di auto storiche Opel.