Operation offre ancora opportunità di lavoro in Sicilia: continua il piano di assunzioni a Palermo

Operation, società attiva nel settore del trasporto e montaggio di arredi anche per Mondo Convenienza, continua con il suo piano di assunzioni a Palermo.

Con gli ultimi 60 contratti, infatti, si è registrato un ulteriore avanzamento nel progetto di ampliamento organico che l’azienda sta portando avanti sul territorio e che continuerà nei prossimi mesi con altre 40 chiamate circa. Addetti che si andranno ad aggiungere ai già 181 palermitani che operano sul territorio.

“Con Operation – commenta l’amministratore Alessio Aufiero – ci distinguiamo nel mercato della Grande Distribuzione Organizzata per efficienza ed affidabilità, ma anche per le attività di formazione che dedichiamo ai dipendenti in modo continuo e costante, per tutta la durata della loro esperienza lavorativa con noi. Quello di Palermo è un importante progetto di ampliamento del personale, che testimonia ancora una volta la nostra volontà di investire sul territorio e sulle persone che ci vivono”.

La società è un’affermata realtà nel settore della logistica, che conta una comunità di oltre 900 dipendenti e una flotta di circa 430 mezzi. Le sedi, oltre che nel capoluogo siciliano, si trovano nelle province di Roma, con Pomezia, Riano e Civitavecchia, e di Viterbo, Frosinone e Catania, per un servizio che secondo le più recenti stime interne ha soddisfatto le richieste di oltre 445.000 clienti su base annuale.

