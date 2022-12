Oroscopo del giorno, 1 dicembre: nuove attività per Toro, creatività alle stelle per Cancro

Oroscopo del giorno, giovedì 1 dicembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, giovedì 1 dicembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 1 dicembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Se cercate una ventata di novità, fare ricorso alle esperienze del passato si rivelerà la giusta chiave di lettura, sciogliendo ogni dubbio. Le incertezze e le perplessità ogni tanto possono fare del bene; aiutano a crescere e a non sbagliare. In serata, una passeggiata all’aria aperta o meglio ancora un po’ di jogging nel parco farà senz’altro bene, sia al corpo che allo spirito.

Toro

La Luna in transito armonico segnala una giornata dal ritmo scorrevole in cui non mancheranno i soliti problemi ma anche i piccoli successi. Vi inserirete in nuove attività, curerete a dovere gli affari e nel tempo libero saprete divertirvi. Spegnere la televisione vi obbligherà a cercare qualcos’altro da fare: coccole, confidenze e tenerezza saranno la migliore distrazione.

Gemelli

Giornata attraversata da influssi che non si adattano alla vostra natura: con la Luna contraria, vi sentite più irritabili e meno tolleranti. La cosa più saggia è evitare le situazioni conflittuali, sia al lavoro, sia in famiglia o con gli amici. In amore, non ha senso nascondere i problemi aspettando che siano troppo grandi per poterli risolvere. Parlatene e cercate in due la soluzione.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Grande creatività e tanta voglia di fare, saranno queste le armi con cui potrete affrontare i vostri numerosi impegni. Anche se sarete attratti da persone nuove e interessanti, non dimenticatevi degli amici di sempre. Gran giorno per l’amore, se siete felicemente in coppia: vi sentirete completamente appagati e ricambiati senza riserve dal partner, sotto tutti i punti di vista.

Leone

Con tanta voglia di divertirvi, tendete a essere un po’ insofferenti se dovete fare qualcosa che non soddisfa il vostro spirito pionieristico. Avrete rapporti armoniosi con chi vi è accanto da sempre e con chi? avvicinerete per la prima volta. Vivete con passione una relazione nata da poco, ma che lascia già intravedere un roseo futuro? Tenetevi pronti a una sorpresa!

Vergine

Vi attende una giornata ricca di curiosità e soddisfazioni. Create un’atmosfera rilassata e piacevole, da vivere tutta in compagnia dei vostri figli; raccontate loro alcune favole, che hanno il potere di parlare della vita proprio per quella che è. Ricordate che la cura di bellezza forse più bella e benefica che esiste è il dormire, bene e abbondantemente. Non lo dimenticate.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Rallentate i ritmi, approfittate del giorno festivo per rigenerarvi fisicamente e mentalmente. Correte infatti il rischio di disperdere troppe energie e di commettere errori in materia finanziaria. Buone notizie dal fronte sentimentale. Il vostro rapporto continua ad essere tenero e rassicurante: l’amore è importantissimo, anzi è l’unica cosa che vi importi in questo momento.

Scorpione

Buon giorno. La fantasia vi consentirà di trovare soluzioni a problemi di natura pratica e modi insoliti, ma di sicuro vincenti, di mettervi in relazione con gli altri. In ambito sentimentale, non avrete motivo per lamentarvi se siete in coppia: il partner sarà lieto di seguirvi e di rispondere adeguatamente alle vostre proposte più audaci e fantasiose. Incontri emozionanti per i single.

Sagittario

Il primo round fra voi e la Luna si prospetta piuttosto duro, soprattutto se siete nati alla fine di novembre: l’astro d’argento colpisce ai fianchi e fa il gioco, sul lavoro, dei vostri avversari. Se vi mostrerete precisi, organizzati e diplomatici, non sarà comunque impossibile venir fuori da questa giornata. Anche se vi sentite ‘under pressure’, non scoraggiatevi e tenete duro!

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 1 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La Luna porta momenti di puro divertimento; potrà esservi anche di aiuto per buttarvi alle spalle difficoltà e pensieri negativi, anche di tipo finanziario. Se siete alle prese con una bella cotta e vi sentite in vena di romanticismo, accendete il computer e inviate un messaggio tenero alla persona del cuore. Non esagerate a tavola. Prestate attenzione a dove parcheggiate l’auto.

Acquario

Vivacità e determinazione accompagneranno le vostre conquiste pubbliche e private: nulla vi fermerà! Non mancheranno dimostrazioni di stima da chi vi circonda. Grazie alla disponibilità che dimostrate, una bella amicizia potrà ulteriormente consolidarsi. Le posizioni celesti favoriscono alla grande le attività commerciali, i settori della comunicazione e dell’informazione.

Pesci

Organizzate un breve itinerario culturale in compagnia di amici o famigliari, alla scoperta di località limitrofe con preziose opere d’arte. Dedicate più tempo e in modo piacevole alle persone care, ultimamente un po’ trascurate. Con Mercurio e Venere favorevoli potrete mettere a punto una proposta che lasci più spazio alla vostra creatività. Rischiate e sarete apprezzati!

