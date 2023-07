Amore, soldi, fortuna: le previsioni nell’oroscopo del giorno dell’11 luglio

Tutte le previsioni dell'oroscopo dell'11 luglio, segno per segno, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, martedì 11 luglio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 11 luglio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Mercurio si trova nel segno amico del Leone e il dialogo tra voi e le persone che vi circondano è in netto miglioramento. Tutte le discussioni fileranno lisce come l’olio. Nella vostra giornata ci sarà spazio anche per momenti di divertimento e di spensieratezza.

Toro

Per voi le radici sono qualcosa di veramente importante e chi cerca di strapparvi ai luoghi che amate non ha mai vita facile. La presenza della Luna nel segno però vi rende sereni e quindi anche eventuali cambiamenti saranno da voi accettati meglio del solito.

Gemelli

La quadratura di Marte in Vergine vi porterà a perdere un po’ il controllo sulle cose, paradossalmente in un momento in cui vorreste tenerle più in ordine. Non agitatevi e soprattutto non pretendete troppo da voi stessi: semplicemente non è un buon momento.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Oggi, non dovete considerare come insuperabili le difficoltà in amore o nell’ambito economico. Siate semplicemente capaci di cogliere il messaggio della Luna armonica in Toro, che vi consiglia di affrontare gli previsti con la massima apertura.

Leone

La quadratura della Luna, di Giove e di Urano in Toro vi causa qualche problema dal punto di vista fisico. Siete un po’ deboli ultimamente e il vostro sistema immunitario non è al massimo dell’efficienza. Cercate di tonificarvi con un’alimentazione sana ed equilibrata.

Vergine

Grazie agli ottimi influssi della Luna presente nel segno amico del Toro potrete iniziare a mettere un mattone sopra l’altro per costruire qualcosa di veramente importante. A livello sentimentale siete pronti per impegnarvi seriamente, senza voltarvi indietro.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Soltanto Plutone in quadratura dal Capricorno riesce a darvi fastidio: tutti gli altri pianeti sono dalla vostra parte. Qualche illusione è comunque in agguato, con conseguente delusione, soprattutto se siete nati alla fine del segno. Tenete sempre gli occhi bene aperti.

Scorpione

La Luna, Giove e Urano si trovano in aspetto di opposizione nel segno del Toro e sicuramente la razionalità non sarà la vostra dote migliore oggi. Sarete infatti piuttosto confusi e preda di sensazioni molto contrastanti. Non è il momento migliore per prendere delle decisioni.

Sagittario

Siete in rampa di lancio per quanto riguarda l’amore e le emozioni. Venere si trova ancora nel segno amico del Leone ed è pronta a regalarvi delle grandi soddisfazioni. Sarete totalmente avvolti dal fuoco della passione, fate solo attenzione a non scottarvi!

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 11 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Tante piccole cose oggi andranno finalmente al loro posto e vi regaleranno un po’ di sospirata e meritata serenità. La Luna si trova in aspetto armonico nel segno del Toro insieme a Giove e a Urano e vi porterà a sorridere alla vita con grande spontaneità ed entusiasmo.

Acquario

Attenzione all’ingresso di Mercurio nel segno del Leone! La sua opposizione fa pensare a difficoltà e contrattempi nell’ambito di comunicazioni, viaggi, oggetti tecnologici. La vostra mente è stimolata, anche troppo: volete conoscere e comprendere tutto ciò che esiste, ma siete anche stanchi e deconcentrati.

Pesci

L’aspetto armonico della Luna e di Giove nel segno del Toro vi garantisce straordinarie opportunità. Nuove occasioni a livello economico. Sul lavoro brillate di luce vostra, e potete abbagliare chiunque si interfacci con voi. Nuovi incontri in amore.

Fonte immagine: Quique da Pixabay