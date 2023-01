Oroscopo di oggi, 4 gennaio 2023: le previsioni, da ariete a pesci

Oroscopo di oggi, mercoledì 4 gennaio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 4 gennaio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Oggi e domani sono giorni che vi sono poco congeniali e risultano attraversati da influssi che non si adattano affatto alla vostra natura. Combattete la sfiducia, dietro l’angolo vi attendono nuove opportunità che rischiate di non vedere.

Toro

Navigando in internet, potreste scovare un viaggio last minute a prezzi stracciati. In alternativa, datevi da fare per organizzare una simpatica rimpatriata con ex colleghi o compagni di scuola. Una persona farà da tramite ad un incontro che vi coinvolgerà.

Gemelli

Nulla da eccepire riguardo alla vostra decisione di non insistere: in certe situazioni la cosa migliore è restare a guardare. Nel frattempo, per non rimanere con le mani in mano, concentratevi su un altro obiettivo! Le storie d’amore, giovani o datate, godono dei favori delle stelle.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Armonia ed equilibrio interiore renderanno piacevoli gli incontri e le occasioni di contatto. La passionalità, oggi, vi farà vedere tutto più bello; inoltre la vostra energia fisica vi aiuterà ad affrontare con ottimismo ogni momento.

Leone

La Luna in Gemelli dà un contributo positivo a questa giornata che si preannuncia tranquilla, piacevole e serena. Sul lavoro sfoderate grinta e produttività, mostratevi sicuri della vostra competenza e dei mezzi che avete a disposizione: i risultati non mancheranno.

Vergine

In questa giornata farete bene a seguire l’istinto che vi attira lontano… L’attrazione che avvertite in questo momento assomiglia a una fuga, indiscutibilmente romantica. Ogni tanto è necessario staccare! Avrete più fortuna in ciò che accadrà al di fuori del solito ambiente.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Per raggiungere un obiettivo sarete disposti a tutto, anche a compiere qualche manovra spericolata e non del tutto lecita, pur di ottenere quello che desiderate. Con gli astri che vi ritrovate sopra il capo, poco favorevoli, tenete sotto controllo l’umore e d’occhio il denaro in uscita.

Scorpione

La smania del successo e del guadagno non deve diventare un’ossessione. Avete già intrapreso la strada giusta per migliorare sia la situazione economica che quella lavorativa. Date, però, tempo al tempo! Staccate per un momento la spina e andate a divertirvi con gli amici.

Sagittario

Cercate una località distensiva, per trascorrere la giornata: un agriturismo in campagna farebbe proprio al caso vostro. Vivace e molto piacevole la vita affettiva: con Venere che esalta la sensualità e propone incontri emozionanti, le fantasie prendono forma.

Oroscopo, previsioni di domani martedì 3 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di domani si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Le stelle sembrano essersi dimenticate di voi: la giornata scorrerà tranquilla, ma rischiate di annoiarvi. Cogliete l’occasione di un evento sportivo o di una mostra fotografica per trascorrere ore piacevoli con gli amici più fidati. Se le cose non girano come vorreste, fate il punto della situazione e mettete in atto nuove strategie.

Acquario

Siete dell’umore giusto per lanciarvi con entusiasmo nei progetti di svago di questo fine settimana. Migliora l’intesa col partner, col quale potrete organizzare una bella serata: potreste andare al cinema o a teatro, oppure, se lo desiderate entrambi, isolarvi in totale intimità.

Pesci

Il passaggio della Luna in Gemelli, per di più congiunta a Marte, si riflette sul vostro stato d’animo. Confusi e affaticati, avete le idee chiare ma non riuscite a esprimerle. Correte il rischio di essere fraintesi, perciò è molto meglio evitare discussioni!

Questo è l’oroscopo di oggi, 4 gennaio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay