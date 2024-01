Oroscopo di gennaio 2024: previsioni del mese per tutti i segni

Gennaio 2024, il quadro astrale completo: ecco cosa prevedono le Stelle, segno per segno.

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo del mese di gennaio 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Quadro astrale

Due transiti interessanti stravolgono le carte nell’oroscopo di questa prima settimana del nuovo anno. Mercurio non sarà più retrogrado e tornerà diretto da martedì 2 gennaio: in generale, quindi, andranno via confusione e le idee saranno più chiare. Inoltre, Marte entrerà in Capricorno giovedì 4 gennaio: sarà la situazione adatta per iniziare a costruire grandi progetti, ma in maniera attenta e lineare, come è tipico dei segni di Terra. Con Venere quadrata a Saturno, potrebbero esserci delle fasi di “stallo” nella vita di coppia e potrebbe accentuarsi il desiderio di libertà, leggerezza o comunque autonomia. Sarà una fase di riflessione ad aprire il nuovo anno.

Giove entra in Toro fino al mese di maggio: sul fronte dell’oroscopo, questo promette bene, oltre che per il Toro, per Vergine, Cancro, Capricorno e Pesci.

Fondamentale per l’oroscopo del 2024 e atteso per gennaio il lungo passaggio di Plutone in Acquario: sono passati due secoli dall’ultima volta. Secondo Barbanera, si aprirà una fase di cambiamento epocale, spingendo tutti alla ricerca di nuovi assetti, soprattutto in campo sociale. Il 20 gennaio, poi, il Sole passa in Acquario, augurando “buon compleanno” ai nati di fine gennaio e inizio febbraio.

Due Lune influenzeranno l’oroscopo, quella nuova in Capricorno l’11 e quella piena in Leone il 25 gennaio: la prima stimolerà la ricerca di concretezza e pianificazione, la seconda renderà molto orgogliosi.

Oroscopo del mese di gennaio 2024

Ariete

Per gli Ariete è tempo di rimettersi in carreggiata. Questo è il momento adatto per pianificare e riorganizzare i propri schemi. Il transito di Marte in Capricorno sarà ottimo per concretizzare alcuni progetti, soprattutto sul fronte economico. Per l’amore e la socialità, il periodo più favorevole sarà la seconda metà del mese.

Toro

Con Marte in Capricorno e Giove nel segno, gennaio 2024 sarà un mese da ricordare secondo l’oroscopo. Inizio d’anno al top: energia, dinamismo, forza saranno gli elementi fondamentali di questo primo mese dell’anno. Attenzione solo a eventuali polemiche e al desiderio – innato nel segno – di primeggiare. Favorite la carriera e le finanze.

Gemelli

Buon inizio d’anno, soprattutto sul fronte sentimentale. Il primo periodo del mese sarà dedicato alla progettazione, il secondo invece alla ricerca di nuovi stimoli. Un po’ di affaticamento e lentezza a causa dei pianeti contrari.

Cancro

Secondo l’oroscopo, il 2024 sarà l’anno dei Cancro. E il mese di gennaio, effettivamente, inizia sotto i migliori auspici: nuovi progetti, ottimo momento sul fronte sentimentale, energia al lavoro e pianeti quasi del tutto favorevoli. Gennaio non potrebbe iniziare meglio. Un po’ di malinconia nella seconda parte del mese, ma passerà in fretta.

Leone

La prima settimana sarà ricca di sfide ma anche di sorprendenti opportunità. Il mese di gennaio, però, sarà complesso per i nati del segno. La situazione, soprattutto finanziaria, migliora nella seconda metà del mese. Il momento migliore sarà quello della Luna piena nel segno del Leone, che darà un boost all’autostima e alla vitalità del segno.

Vergine

Grandi opportunità nella seconda metà del mese. Il mese di gennaio 2024 si apre bene per il segno della Vergine: l’oroscopo prevede grandi opportunità e buone possibilità di successo sia in campo lavorativo che in ambito sentimentale. Giove in Toro e Marte in Capricorno saranno amici del segno; dal 23 gennaio, poi, Venere entrerà in Capricorno e sarà un invito a coltivare le passioni e la ricerca dell’armonia.

Ecco le previsioni del mese di gennaio 2024 per i segni da Bilancia a Pesci.

Bilancia

I nati del segno ricercano leggerezza. Le prime settimane dell’anno, però, saranno piuttosto stancanti e presenteranno anche qualche imprevisto. Ciò nonostante, il mese di gennaio 2024 sarà fondamentale per lasciarsi il passato alle spalle e affrontare con grande energia le sfide che potrebbero cambiare in meglio la vita molto presto. Ottime le conseguenze del passaggio di Plutone in Acquario.

Scorpione

Questo è il momento ideale per consolidare rapporti decisivi per il futuro, soprattutto professionale. I nati del segno, tra alti e bassi, ricercheranno l’equilibrio tra la vita privata e quella lavorativa e trasformare in realtà progetti e ambizioni di vecchia data.

Sagittario

La fine di Mercurio retrogrado promette bene sul fronte dell’oroscopo: porterà con sé la fine della confusione mentale e l’inizio di un periodo di riorganizzazione. Periodo cruciale per il settore professionale. Possibili inaspettati riconoscimenti.

Capricorno

Un mese da ricordare. Oroscopo perfetto per gli amici del Capricorno: Marte nel segno dal 4, Luna nuova nel segno l’11, Giove nel segno amico del Toro. Sarà un momento ideale per grandi progetti e iniziare il nuovo anno con energia, determinazione e ottimismo. Da tenere d’occhio il portafogli. Ottimo momento per gli studi e i progetti a lungo termine.

Acquario

Un po’ di affaticamento nella parte iniziale del mese, ma il passaggio di Plutone nel segno porterà con sé un’importante rivoluzione positiva per il segno. Mese decisivo per i rapporti in crisi: è tempo di scrivere la parola “fine” o ricominciare con il dialogo e la comprensione.

Pesci

Si inizia con la Luna in segno opposto il 2 gennaio e un velo di malinconia e di paura per i tanti e ambiziosi progetti per il nuovo anno. Tuttavia, il favore di Saturno aiuterà i nati del segno a ritrovare l’ispirazione e a perseverare nei progetti. Periodo buono sul fronte sentimentale, con incontri “sexy” e flirt in arrivo.

