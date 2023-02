Oroscopo oggi, 1 febbraio 2023: le previsioni, da ariete a pesci

Oroscopo di oggi, mercoledì 1 febbraio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 1 febbraio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Tuttoxme.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Chi viene da giornate impegnative, o magari ha fatto tardi di ieri sera, dovrebbe cercare di tenersi lontano da tensioni, discussioni e situazioni polemiche.

Lavorare in compagnia in questa giornata potrebbe crearvi qualche problema, soprattutto dal punto di vista decisionale.

Toro

Scarsa disponibilità in amore per molte di voi.

Oggi il vostro umore sarà alquanto altalenante, poiché la luna ha deciso di tirarvi qualche scherzetto.

Gemelli

In amore vi saranno buone premesse per vivere al meglio i rapporti esistenti e molteplici opportunità per le singles, specie se nate alla fine del segno.

Se state pensando di organizzare una cena o una serata con una certa persona, oggi sarà il giorno ideale.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

I vostri problemi personali in questa giornata potrebbero influenzare molto il vostro lavoro e questo potrebbe generare molta confusione anche tra i vostri colleghi.

Va bene lavorare, ma quando è troppo è troppo.

Leone

Qualche battibecco in amore.

Dovrete essere molto scaltre per riuscire a comprendere le intenzioni altrui e anticiparle.

Vergine

Anche se sentite forte il desiderio di cambiare look in questa giornata , cercate di evitare spese eccessive, che possano mettere in pericolo i risparmi faticosamente accantonati da voi, ma anche dalle persone a voi vicino. Una persona si presenterà da voi oggi con l’ intenzione di farvi una gradita sorpresa, non si aspetta certo una vostra reazione scontrosa.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Oggi non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti .

Siate calorosi con la gente che vi sta intorno: potrete evitare domande imbarazzanti su quello che state combinando se saprete interessare gli altri più alle vostre storie che a voi.

Scorpione

Fate un passo nel passato e cercate le ragioni di risentimenti o rancori, o addirittura rotture, per meglio capire cosa vada cambiato e cosa migliorato in futuro.

Consiglio numero uno: fidatevi solo di voi stesse.

Sagittario

Dovete ancora imparare ad avere più stima in voi stessi.

Se avete anche altre spese da affrontare, sarà bene stringere la cinghia si qualsiasi cosa, senza fare troppo le vittime.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 1 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Il lavoro e la vita privata in questa giornata potrebbero essere irrimediabilmente legati l’una all’ altra.

Mettete in mostra le vostre abilità oratorie, per dimostrare la sicurezza e la spavalderia della vostra personalità.

Acquario

Amori e passioni, in un gareggiare ininterrotto, creano arabeschi puliti, senza dimenticanze, sbavature, confusioni.

Ascoltare è il modo migliore per capire come le cose stanno evolvendosi nella vostra vita.

Pesci

Dovete ancora volare basso ed accontentarvi di ciò che potrete ottenere.

La vostra immagine è molto importante , quindi abbiate cura del modo in cui vi presentate.

Questo è l'oroscopo di oggi, 1 febbraio.

