L’oroscopo del giorno,1 marzo: inizio mese complicato per l’Acquario

Ecco i segni fortunati dell'1 marzo secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, mercoledì 1 marzo 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 1 marzo 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi. L'oroscopo è scritto facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

I pianeti vi sbaciucchiano e voi… sbaciucchierete qualcuno, farete gli occhi dolci a una persona. E sì, il cuore potrebbe battere più forte per qualcuno che già conoscete ma che ora guardate in modo diverso. In coppia, la complicità è a mille! Nel lavoro, sfruttate il vento favorevole e l’intuito, notevole in questo giorno. Provate a esprimere un desiderio, sicuramente si avvererà!

Toro

Segno fortunato. Ottima giornata per voi Toro. Rallegratevi: la presenza dell’astro d’argento nel vostro terzo campo vi aiuta, vi regala la voglia e la forza di affrontare gli ostacoli con intuito, intelligenza e decisione. Cercate di ignorare i momenti di malinconia e proseguite diritti per la vostra strada. Un invito inatteso sarà benaccetto.

Gemelli

I neuroni brillano ma evitate di riflettere soli soletti: parlare con qualcuno vi aiuterà a sfornare ottime idee. Ne avete molte, è vero, ma fare una selezione insieme a una persona è un’ottima cosa: potete contare su chi vi circonda! Giorno ideale per chiedere scusa a un amico… Tutto bene in amore, basta che non perdiate le staffe magari con un partner che si sente trascurato.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La settimana parte più che bene e riceverete anche un aiuto da un amico o un familiare. A meno che non siate voi a darlo, per ricambiare. Date sempre volentieri una mano, è nella vostra natura e non vi aspettate necessariamente un ritorno. In ogni caso, l’aiuto potrebbe arrivare a sorpresa, un colpo di fortuna del destino. Buoni affari. Serenità nel rapporto di coppia.

Leone

Se avete progetti da realizzare, è il momento di farsi avanti. Le stelle vi sono amiche! Create le condizioni per passare rapidamente ad una fase esecutiva, mostrandovi seri, organizzati, responsabili e razionali. Per quanto riguarda l’amore, cercate di non essere polemici col partner: i suoi sentimenti non usano il vostro stesso linguaggio, ma il suo amore è fuori discussione.

Vergine

Gli sbagli del passato sono un tesoro di esperienza da sfruttare: ricordatevelo, perché in questa giornata sarete chiamati a operare scelte importanti e c’è il rischio che incorriate in errori del tutto simili a quelli già commessi in precedenza. La relazione tra voi e il partner si intensificherà notevolmente donandovi tanta serenità e un dialogo intimo e scorrevole.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Gli astri vi sostengono e vi spingono ad aprirvi al mondo circostante. Avrete l’opportunità di mostrare quanto, nell’amicizia, siete leali e fedeli nonostante eventuali discussioni. E se dovete rischiare in qualcosa, accomodatevi: il coraggio c’è e le circostanze sono più interessanti del previsto. Il lavoro e lo studio potrebbero filare via con più facilità. Nuovi interessi.

Scorpione

Disturbati da pensieri stralunati e malumori passeggeri, lavorate con una certa insoddisfazione. Accettate serenamente le critiche, soprattutto se avete un’attività autonoma; dopotutto spesso hanno un fondo di verità. In amore poi siete alquanto innervositi dal comportamento del partner; in vostro aiuto le vecchie amicizie che sapranno regalarvi momenti di vera gioia.

Sagittario

Non vi aspettavate che certe cose prendessero questa buona piega. Avete scrutato con intelligenza le dinamiche relazionali in atto e ora sarete premiati, vedrete il vostro lavoro sotto una nuova luce e questo vi farà tirare un sospiro di sollievo. Fate decollare un progetto: mettetecela tutta, coinvolgete persone collaborative e buttatevi! Incontri molto intriganti.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 1 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La Luna nell’ottavo Campo aumenta la vostra sensibilità e anche la vostra voglia di divertimento. Date libero sfogo all’inventiva e alla creatività: con qualche piccolo tocco potrete vivere con spirito positivo anche le situazioni più banali e di routine. Sul lavoro, nessuno riuscirà a prendervi in castagna, nonostante una trappola tesa da un collega scorretto. Bene l’amore.

Acquario

Giornata complicata per i rapporti familiari e sentimentali. Vi sentite sotto pressione ma i risultati pratici saranno eccellenti, all’altezza delle aspettative! Vita privata o lavorativa, farete esattamente ciò che avete in mente. Soprattutto nella professione, c’è molta carne al fuoco ma l’obbiettivo è quello di concludere nei prossimi giorni. Regolate sonno e alimentazione.

Pesci

Il cielo vi darà la forza necessaria per affrontare alcune situazioni che oggi vi potrebbero rendere inquieti: riuscirete a trovare valide soluzioni a tutti i problemi e raggiungerete una buona intesa con chi vi circonda. Non si escludono telefonate e notizie rassicuranti, dialoghi fitti e sereni col partner, programmi serali molto divertenti da condividere con gli amici.

