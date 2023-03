Venerdì 10 marzo, l’oroscopo del giorno: i segni più fortunati e quelli “sotto tono”

Ecco come trascorreranno venerdì 10 marzo i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo oggi, 10 marzo 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di domani di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Esitazioni e incertezze, colpa della Luna in opposizione, rendono difficili le cose con il partner che cerca di spronarvi in tutti i modi. Cercate di essere più risoluti o tutt’al più date all’altro completa libertà di scelta e di azione. Meglio di niente… Di domenica cercate di ritagliare almeno una mezz’ora per l’attività fisica che preferite. Al limite anche portare a spasso il cane.

Toro

Forse state pretendendo un po’ troppo sia dagli altri che da voi stessi, prendete le cose con più calma, cercando di accontentarvi. Rischiate di rovinarvi la giornata, preludio del weekend. Occupatevi del vostro fisico. Per liberare il naso dal raffreddore, potete utilizzare un decongestionante o un rimedio casalingo: suffumigi di camomilla.

Gemelli

La ruota della fortuna gira ancora dalla vostra parte, ma sono le ultime occasioni… Ragione di più per non farsela sfuggire! Fascino strepitoso, oggi, con la Luna favorevole. Pochi sapranno resistervi e se anche lo faranno sapete come fargli cambiare strada. Questo è il momento buono per non accontentarsi e osar chiedere o forse… pretendere un po’ di più.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

C’è chi è pronto d ostacolarvi nei vostri piani, ma se imparate bene l’abilità nel trattare riuscirete anche a evitare il peggio. La Luna in disarmonia con Plutone vi invita a dosare bene parole e atteggiamenti nelle relazioni. Non sprecate energie preziose, utilizzate un’altra tattica: preparatevi strategicamente senza dare nell’occhio e al momento opportuno…

Leone

Potrebbe essere utile guardare le cose non da una sola prospettiva, per avere una visione completa di una questione che vi tiene sulle spine. Ascoltando più di una campana potreste riuscire a mettervi nei panni dell’altro e a non giudicare! Il caffè è una sana abitudine se non si superano le quattro o cinque tazzine al giorno. Ma il caffè verde non torrefatto lo è ancora di più.

Vergine

Utilizzate al meglio le buone nuove portate dalla Luna senza farvi impensierire proprio oggi. Godetevi come meglio potete questa giornata! Ed in questo c’è anche il sano divertimento, perché in una vita equilibrata è presente ogni elemento… Non potete raggiungere la perfezione nel rapporto di coppia. Tuttavia, una grande intesa a livello affettivo è già davvero un ottimo traguardo.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Giornata speciale per voi della Bilancia con la Luna nel vostro segno. Di sicuro sarete voi a trasformare ogni momento… in magia. Soprattutto se non vi accontentate di ciò che trovate e cercate di rendere speciale ogni dettaglio! L’equilibrio perfetto magari dura un attimo e poi si riparte con le discussioni, ma anche questo è il bello della vita di coppia.

Scorpione

Di abilità ne avete da vendere, ma questa giornata va dedicata al riposo assoluto. Per adesso quindi non scalpitate e restate in silenzio. Dopodiché al momento più opportuno potrete anche scatenarvi un po’… non c’è proprio nulla di male! A volte è meglio essere determinati negli affari di cuore, altre invece sarebbe molto meglio agire più con dolcezza che con forza!

Sagittario

Ogni fatica sarà ricompensata a tempo debito. Con la Luna amica non dovrete affatto temere che qualcuno si dimentichi ciò che vi deve… Perciò pensate pure a uscire con gli amici e a divertirvi per il momento, sennò non sarebbe domenica! Sviluppate la sensibilità invece di riempire il partner di chiacchiere: per quanto leggere e divertenti dopo poco finireste per sfinirlo.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 10 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di domani si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La vostra giornata sarà più pesante del previsto e anche il vostro conto al ristorante risulterà piuttosto… salato. Meglio mascherare simpaticamente l’amara sorpresa o gli ospiti potrebbero in qualche modo risentirne. In campo amoroso, non è sempre facile tollerare i difetti dell’altro, ma provate a pensare che nessuno è perfetto e che anche voi non ne siete privi!

Acquario

Buone stelle facilitano ogni iniziativa, rendono splendida questa giornata festiva. Vitalità e voglia di vivere non mancheranno e potrete dividerle con gli amici del cuore organizzando una gita o una vacanza in un’affascinante località. In ambito privato, i rapporti sentimentali conosceranno un periodo molto felice, di armonia e comprensione totale con il partner.

Pesci

Con il vostro buon cuore e con il vostro animo generoso, desiderate in ogni momento aiutare chiunque vi chieda una mano. In questo modo, però, rischiate di non avere nemmeno un attimo di tempo da dedicare a voi stessi. Se nei giorni trascorsi avete tralasciato qualcosa, ora improvvisamente vorreste terminare tutto… Ma è domenica, dovete rilassarvi! Ottime intuizioni.

