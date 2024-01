Oroscopo del giorno di venerdì 12 gennaio: tutte le previsioni segno per segno

Ecco i segni più fortunati in amore e nel lavoro per il secondo weekend di gennaio.

Oroscopo di oggi, venerdì 12 gennaio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 12 gennaio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Luna Nuova nel vostro decimo Campo. Se avete un partner che amate, trascorrerete dei momenti piacevoli e romantici durante i quali farete progetti per il futuro. I vostri desideri più nascosti saranno magicamente compresi dal partner e soddisfatti. Nelle faccende pratiche siate pazienti: non potete pretendere l’impossibile dalle persone vicine e che tutto si realizzi in tempi brevi!

Toro

La giornata e gli astri vi promettono un giorno davvero bellissimo. L’energia è alta e la vita di coppia serena. Per chi ancora non è accoppiato ci saranno occasioni nuove di incontro con una persona che farà fuoco e fiamme pur di assecondare ogni vostro desiderio. I più fortunati si sposteranno: raggiungeranno amici lontani o un’accogliente località di montagna.

Gemelli

Non sarà certo la grinta a farvi difetto in questo periodo. Volete ottenere esattamente quello che desiderate e non siete disposti a cedere, costi quel che costi. Sarà però facile andare sopra le righe: valutate rischi e vantaggi. Potrete fare affidamento sulla vostra forza interiore per venire a capo di un problema, ma non pretendete di controllare tutto. Nuova intesa nella coppia.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Con la Luna nell’opposto segno del Capricorno, avvertite la tensione di un giorno caotico e con imprevisti di ogni genere. Nel rapporto di coppia non vi sentite abbastanza amati: assediate il partner con pressanti richieste di rassicurazione fino a innescare tensioni e scontri. Non si escludono contrattempi sia in casa che fuori. Non si escludono neppure visite poco gradite.

Leone

Gli astri vi catapultano in una giornata di routine, piacevole e tranquilla. Quindi niente mondanità ed eventi eclatanti; dovrete accontentarvi degli amici di sempre, degli hobby preferiti, di letture stimolanti, di una lunga camminata a piedi. Giorno ideale per evadere la corrispondenza personale, ma anche per occuparvi del benessere fisico, della bellezza e degli animali di casa.

Vergine

La Luna in Capricorno è disponibile a collaborare, e la giornata diventa immediatamente molto più frenetica e luminosa. Non lasciatevi sfuggire nessuna opportunità! L’amore sarà un bel sogno, un’idea su cui fantasticare lasciando briglia sciolta all’immaginazione. Potrebbe essere un momento molto felice per tutti coloro che hanno una storia d’amore solida in corso.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il giorno è un po’ duretto in ogni senso, a cominciare dalla forma fisica. Qualche nodo verrà al pettine nel vostro rapporto sentimentale, qualche ostacolo potrà porsi sulla vostra strada. Guardatevi da chi parla molto e produce poco: potrebbe essere un tentativo per mettervi fuori strada o confondervi deliberatamente le idee! Meglio evitare prese di posizione e decisioni.

Scorpione

Gli astri vi regalano un pizzico di fortuna che, a prescindere dalle vostre capacità, servirà a realizzare un progetto ambizioso. Avrete una gran voglia di divertirvi, a maggior ragione se siete felici e in coppia. Se siete invece single, avrete l’occasione d’innamorarvi. State in mezzo alla gente, approfittate di questo momento per incontrare altre culture e altri modi di pensare.

Sagittario

Oggi la Luna vi rende davvero inarrestabili. Forse non state correndo, ma ogni passo vi porta più vicino alla vostra meta! D’altronde la pazienza è una dote che non vi manca in questo momento, e potete davvero approfittarne. In amore, invece di nascondervi dietro a un paravento, prendete coraggio e mostratevi apertamente. Questa sarà, alla fine, la mossa vincente!

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 12 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Sponsorizzati dalla Luna nel vostro segno, potrete dare vita a molte cose, in questa giornata. Di certo, avrete ottime energie, una notevole fantasia e la capacità di comunicare approfonditamente con le persone che gradite di più! Le vostre argomentazioni verranno apprezzati dagli amici. Il vostro fascino, invece, verrà colto al volo da una persona diversa dal partner storico.

Acquario

Potreste sentirvi stanchi, affaticati e demotivati, a causa degli incessanti ritmi che seguite quotidianamente. Dunque, cercate di non strafare e non fingete di essere sempre al massimo! Non è un momento di serenità ed equilibrio nelle faccende sentimentali: qualcuno è predisposto a una sbandata pericolosa, qualche altro a un desiderio di fuga che crea confusione e dubbi.

Pesci

Con la Luna in Capricorno sentite forte il desiderio di evadere dalla monotonia quotidiana con un’uscita fuori porta. Non perdete tempo! Una bella camminata non può che fare bene alla circolazione e limitare anche il fastidio di avere spesso piedi freddi e intirizziti. In amore sarete appassionati e ardenti, riuscendo a coinvolgere il partner in profonde emozioni.

Questo è l’oroscopo di oggi, 12 gennaio 2024. Leggi anche l’oroscopo annuale su QdS.it.

Fonte immagine: Quique da Pixabay