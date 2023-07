Amore, soldi e fortuna, i segni fortunati del giorno: l’oroscopo del 14 luglio

Le previsioni del giorno segno per segno, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, venerdì 14 luglio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 14 luglio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La leggerezza e la spensieratezza della Luna in Gemelli vi accompagneranno per tutta questa giornata. Oggi saranno favoriti tutti i lavori intellettuali e artistici. In generale avrete voglia e possibilità di esprimere la vostra creatività in molti modi diversi.

Toro

Le vostre energie sono molto buone in questo momento, anche grazie alla presenza armonica del Sole in Cancro. Siete pronti a impegnarvi per portare avanti i vostri impegni ma vi rimarrà anche un bel po’ di slancio per godervi il tempo libero con gli amici.

Gemelli

Oggi la presenza della Luna nel vostro segno vi permetterà di valorizzare le vostre migliori qualità. Brillantezza, ironia, astuzia, socievolezza: ecco quello che donerete al mondo oggi e che gli altri un po’ vi invidieranno, va detto! Condividete la vostra allegria!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Gli influssi positivi di Giove nel segno amico del Toro sono decisivi per quanto riguarda la vostra vita professionale, in fase di espansione. Le gratificazioni che state per ricevere saranno intense e vi aiuteranno ad avere ancora più fiducia in voi stessi.

Leone

Gioite pure della presenza della Luna nel segno amico dei Gemelli perché ne avete tutti i motivi! Sul lavoro la vostra presenza sarà tenuta in grande considerazione e i vostri progetti verranno valutati con la massima attenzione e con molto interesse.

Vergine

Una situazione amorosa poco chiara rischia di trasformarsi in un vero e proprio groviglio a causa della dissonanza della Luna in Gemelli. Siete proprio sicuri che valga la pena portare avanti questa storia? Ascoltate di più i saggi consigli di un amico.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Una giornata ricca di allegria questa che vi aspetta: la Luna vi sorride dal segno amico dei Gemelli, riempiendovi di idee geniali e creative. Lasciate spazio alla fantasia e sentitevi liberi di vivere avventure e trasgressioni: a volte può servire davvero a stare meglio.

Scorpione

La contemporanea quadratura di Mercurio e di Venere in Leone vi sta mettendo abbastanza sotto pressione ultimamente. Vi sembrerà di dover prendere delle decisioni urgenti e vi affannerete ma in realtà nessuno vi sta chiedendo di affrettarvi. Si tratta di un vostro bisogno, che dovrete ascoltare.

Sagittario

Prima di cedere subito su un determinato punto domandatevi se ne valga veramente la pena. La Luna in aspetto di opposizione nel segno dei Gemelli vi rende fin troppo arrendevoli e questo potrebbe far preoccupare chi vi conosce come persone più battagliere.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 14 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Quando le situazioni si fanno pesanti, la cosa migliore da fare è guardare le cose con distacco, senza farsi travolgere dalle emozioni. Con Saturno presente in aspetto armonico nel segno dei Pesci attualmente siete perfettamente in grado di comportarvi così.

Acquario

La Luna nel segno amico dei Gemelli indica che le interazioni con gli altri riempiranno la vostra giornata. Basta poco per stare bene: amici, tante chiacchiere e un po’ di vino. Sul lavoro, inventiva e creatività sono la strada giusta per raggiungere i risultati che cercate.

Pesci

Giornata di grandissima stanchezza, complice la quadratura della Luna nel segno dei Gemelli. Il vostro unico pensiero è quello di partire per il weekend, ma altri potrebbero non essere d’accordo. Non fatevi ingabbiare in discussioni lunghe e sterili: non serve.

