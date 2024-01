L’oroscopo di martedì 16 gennaio: ecco i segni più fortunati del giorno

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, martedì 16 gennaio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 16 gennaio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Non distraetevi, non fatevi cogliere impreparati. Programmate accuratamente ogni dettaglio e prima di prendere iniziative importanti studiate con cura ogni mossa. Cercate di non agire impulsivamente: è un giorno che richiede attenzione, pazienza e riflessione! Se ci sono cose rimaste in sospeso in famiglia cercate di chiarirle. Esaudite ogni richiesta del partner.

Toro

Le confidenze di un amico dovranno essere custodite come un tesoro di grande valore: dimostratevi degni della fiducia che vi è da lui oggi dimostrata. Chi è indipendente nel lavoro potrà pianificare tutta la propria attività per i giorni a venire in modo da non lasciare nulla all’improvvisazione. Tanta allegria e vivacità animeranno la serata delle coppie felici e affiatate.

Gemelli

Potrebbe sembrarvi un po’ faticosa questa giornata caratterizzata dall’aspetto contrastante della Luna, e non solo. Oltre all’umore grigio, potreste avvertire una sorta d’insofferenza per tutto ciò che è scontato, soprattutto se vivete un rapporto di coppia datato o troppo routinario. Tenete sotto controllo il nervosismo e siate cauti, se praticate uno sport a livello agonistico.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Gli astri sembrano favorire pienamente i vostri più segreti e reconditi desideri, viaggi compresi. L’ambizione si farà sentire se siete autonomi nel vostro lavoro: saprete trovare mille modi per mettervi in luce. Attenti, tuttavia, ai passi più lunghi della gamba. In amore saprete osare, prendere iniziative, tanto che anche i più timidi tra voi proveranno la tentazione dell’avventura.

Leone

Giocate le vostre carte con la massima tranquillità: godete di speciali favori celesti che non mancheranno di rivelarsi in tutto il loro splendore. Questo giorno, ad esempio, potrebbe portare un’intuizione vincente, quella che permetterà a qualcuno un guadagno insperato! La serata sarà quanto mai benevola con chi è felicemente in coppia, aiuterà non poco anche chi è single.

Vergine

Vi aspetta una giornata in salita, durante la quale non mancheranno le difficoltà. Meglio controllare il nervosismo e gli scatti d’ira, o potreste commettere errori grossolani e confondere gli amici con i nemici. Sfogatevi praticando uno sport. In ambito sentimentale potreste mettere in dubbio l’affetto del partner: il tempo dovrebbe aiutarvi a chiarire molte cose.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

L’insofferenza per la routine, per l’espletamento di alcune pratiche burocratiche, non vi porterà da nessuna parte. Siate più pazienti! Questo giorno potrà essere un po’ faticoso per la maggior parte di voi: l’attività professionale richiede un grande impegno e la stanchezza non vi consente di concentrarvi nel lavoro come desiderato. Bei momenti, invece, con la persona amata.

Scorpione

Una notevole vivacità personale e un’insolita apertura verso l’esterno, vi permetteranno di intrecciare nuove amicizie o di approfondire delle conoscenze che potrebbero rivelarsi vantaggiose in futuro. Ogni iniziativa volta a migliorare i rapporti sociali è destinata al successo! Una cena, o un’uscita serale con gli amici, si rivelerà più piacevole e divertente del previsto.

Sagittario

Se non siete soddisfatti di ciò che fate è giunto il momento di affrontare la situazione, esaminarla bene e trovare una valida soluzione. La Luna oggi vi contrasta, e di sicuro non mancherà qualche incomprensione con i vostri familiari, forse per questioni d’interesse. Prestate maggiore attenzione ai loro suggerimenti! Date anche importanza al vostro benessere fisico.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 16 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Non abbiate dubbi, state seguendo il giusto percorso, sia in campo lavorativo che familiare. Non avete nulla di cui lamentarvi: i cambiamenti non sempre danneggiano e nel vostro caso migliorano la vostra posizione! Luna e Marte renderanno calda la serata, movimentando la routine di coppia con fantasie, emozioni e idee nuove. Guadagni robusti e inattesi per molti di voi.

Acquario

Oggi Giove minaccia le vostre tasche! Sosterrete una spesa imprevista, infatti, che peserà sul bilancio e, forse, dovrete rinunciare a qualche svago per poter far quadrare i conti. Non buttatevi giù, troverete sicuramente il modo di trascorrere un giovedì frizzante. Fuoco e fiamme in amore: situazioni nuove ed emozionanti si intersecheranno con quelle già esistenti.

Pesci

Grazie alla Luna nel segno, potrete scoprire nuovi hobby, ma anche esprimere le vostre capacità artistiche. Durante il giorno sarete impegnati a risolvere una questione finanziaria; in serata, invece, divamperà la fiamma della passione. Se siete in coppia, brindate con promesse d’amore e di fedeltà. Se attendente la persona giusta, vi sarà facile allacciare nuove amicizie.

