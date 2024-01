L’oroscopo di mercoledì 17 gennaio: ecco i segni più fortunati del giorno

Ecco cosa prevedono le Stelle per tutti i segni: revisioni su amore, lavoro, fortuna e soldi.

Oroscopo di oggi, mercoledì 17 gennaio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 17 gennaio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Approfittate della giornata per portare a termine trattative per voi vantaggiose o progetti anche molto ambiziosi: riscuotere il successo desiderato! Serata indimenticabile per quanto riguarda l’amore, la vita di coppia e i nuovi incontri. Vi porterà lontano l’amore, verso mete vagheggiate e mai raggiunte, verso sogni dolcissimi che non siete mai riusciti a realizzare!

Toro

Fase importante per la sfera professionale: sviluppate l’intraprendenza e l’opportunismo per garantirvi favorevoli risultati. Evitate il chiasso della “folla”, se oggi avete voglia di silenzio. Ritrovate i valori interiori dentro di voi! Affrontate a cuor leggero le relazioni sentimentali, non serve a nulla fare minuziose analisi o preoccuparsi per il futuro. Siate più elastici.

Gemelli

La Luna in Ariete, come sempre, rimette le cose a posto. Un’organizzazione ferrea e un metodo efficiente rendono possibile ogni traguardo! Inarrestabile la vostra ascesa sul fronte professionale. Siete decisi a scalare le vette della carriera: ci arriverete grazie all’aiuto di qualcuno che ha stima di voi e apprezza molto quello che fate. Uscita serale con un gruppo di amici.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Nuvole grigie attraversano il vostro cielo. Un’atmosfera strana vi fa sentire inadeguati di fronte alle situazioni. E invece di reagire, vi crogiolate nel vittimismo. Laddove occorrerebbe ordine e metodo, apparite inconcludenti e del tutto privi di senso pratico. Il tempo per lo svago è ridotto al lumicino? Che tristezza! Avete necessità urgenti a cui provvedere: sonno e riposo.

Leone

Dinamica e grintosa come sempre, la Luna in Ariete ricompone i contrasti, appiana i malintesi, offre l’occasione di un cambiamento “significativo”. Avrete l’opportunità di chiarire alcune questioni in ambito amoroso o familiare, non perdetela per orgoglio. Per quanto riguarda l’amore, fate cadere la maschera del potere e dell’orgoglio, lasciandovi andare. Novità.

Vergine

Non ci sono dubbi, vi attende una giornata magnifica: tutto fila liscio e gli impegni affrontati con la dovuta energia si risolvono quasi da soli. Faccende domestiche, lavoro, investimenti filano con il vento in poppa, rinfrancati da belle novità. Un piccolo dono scelto col cuore può dire alla persona amata quello che a parole non sempre riuscite a esprimere. Sarete ricambiati!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Con la Luna birichina nel segno dell’Ariete, l’umore scivola al Polo Sud e i programmi della giornata subiscono variazioni. L’attività potrebbe segnare un po’ il passo, specialmente se avete un lavoro autonomo. Nel privato, arrendetevi ai sentimenti e alle emozioni che vi suscita una persona… che è entrata in punta di piedi nella vostra vita e ora vi è indispensabile.

Scorpione

Buon momento per quanto riguarda il lavoro. Se avete un’attività autonoma, non si esclude la possibilità di guadagno e di successo! Probabilmente avrete un po’ di tempo libero… Approfittatene per fare grandi pulizie in casa, in giardino, in solaio, in garage o in cantina. Piccoli lavoretti di manutenzione dei quali c’è assoluto e urgente bisogno, poi, soddisfatti, potrete riposarvi.

Sagittario

Dopo aver superato i conflitti dei giorni scorsi, recuperate serenità e sicurezza grazie alla Luna in Ariete. Soddisfazioni sia sul fronte professionale che finanziario, vita di copia stabile e serena, incontri interessanti. Tutto volge al meglio! L’essenziale è impegnarsi coscienziosamente senza attendere favori o colpi di fortuna. Via libera ai programmi più divertenti della serata.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 17 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La Luna ostile in Ariete che imperversa nel vostro cielo stamane, vi fa alzare dal letto con il piede sbagliato. Nervosismi, impedimenti, critiche e rimproveri! Costretti dalle circostanze a una fase di stallo, al lavoro ve la prendete a male per ogni minimo appunto. Giornata ideale per ritagliarvi del tempo per voi stessi, ma anche per trascorrere un po’ di tempo in palestra.

Acquario

Il lavoro è pesante, sia per i molti impegni sia per la vostra poca concentrazione; lo spirito collaborativo, tuttavia, farà sì che tutto fili liscio. Tenerezza e buonsenso ristabiliscono la pace e favoriscono l’intesa, sia familiare sia professionale. Una telefonata a sorpresa vi scombussola un po’ il cuore. Che non sia semplice amicizia? Pensateci e approfondite la questione…

Pesci

Buon giorno. Puntate al sodo e non perdetevi in progetti nebulosi, magari dietro consiglio di un amico; piuttosto consolidate le certezze raggiunte. Potrete smaltire buona parte del lavoro arretrato e sbrigare con successo un’infinità d’incombenze. Giornata tranquilla, fatta di piccoli gesti, che renderanno dolce e riposante lo stare insieme al partner. Acquisti per la casa.

Fonte immagine: Quique da Pixabay