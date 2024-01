Oroscopo del giorno, ecco i segni più fortunati del 18 gennaio

Previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, giovedì 18 gennaio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 18 gennaio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

Socievolezza, lucidità e organizzazione sono doti che vi risulteranno utilissime. Individuato l’obiettivo, riuscirete a portarlo avanti fino in fondo! Vi sentite a vostro agio insieme agli altri, in qualsiasi situazione. Se vi sentite sicuri, in amore, abbandonate pudori e ritrosie e donatevi al partner: prendete voi l’iniziativa, lasciandolo a bocca aperta.

Toro

State abbottonati. Confidenze, opinioni anche se richieste possono rivelarsi un’arma a doppio taglio! Tenete per voi pensieri e segreti, anche se vi costerà molta fatica con Mercurio in trigono. Se siete in coppia, la giornata potrà accompagnarsi a qualche riflessione; un velo di insoddisfazione potrebbe far capolino e disturbare il normale andamento della sfera sentimentale.

Gemelli

Con la complicità della Luna in Ariete, in sestile, oggi con gli amici trascorrete l’intera giornata tra svaghi di ogni genere. L’unico neo sono le finanze: loro spendono come nababbi e a voi, vostro malgrado, non resta che adeguarvi… La vita affettiva vi regala molte rose e poche spine, il giorno favorisce la ripresa a due e apre una stagione speciale per i single, con nuovi incontri.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Anche se non tutto andrà come vorreste, non perdete la calma e, piuttosto che incaponirvi sulle vostre posizioni, cercate un salutare compromesso. Le stelle, oggi, vi intralciano, vi complicano la giornata: vi risulterà difficile trovare un equilibrio. Non programmate attività faticose e dedicatevi un po’ a voi stessi, prestando maggiore attenzione al vostro benessere fisico.

Leone

La Luna in un segno di Fuoco vi dà la carica e vi divertite, ne fate di tutti i colori, contando sulla protezione garantita dalla vostra buona stella. Potete infatti contare su altri amici planetari come Venere. Coinvolgerete gli amici in una serie di progetti, in realtà ancora tutti da definire, ma quel che conta, almeno per adesso, è l’entusiasmo.

Vergine

La giornata non è molto eccitante, siete indecisi su cosa fare e come riempire una serata vuota. Imparate ad andare oltre: ai problemi, alle difficoltà, agli ostacoli. Guardate avanti, vi sentirete meglio e più ottimisti: il futuro riserva sempre piacevoli sorprese. In amore vivete un periodo speciale, le storie arrugginite riprendono smalto e i nuovi flirt sono passionali.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Giornata da archiviare, con le sue disarmonie astrologiche, in primis la coppia Luna-Urano che già basta e avanza a rovinarvi la giornata! Tensioni in coppia e in famiglia e, ciliegina sulla torta, anche un elettrodomestico che si guasta all’improvviso. Malumori familiari da tenere sotto controllo. Speriamo ci riesca qualcun altro, oggi voi siete i primi a fare esplodere il conflitto!

Scorpione

Non rinunciate a un’occasione per divertirvi in modo intelligente, cercate di giostrarvi tra i vari impegni in modo da trovare tempo per tutto, sia il dovere che il piacere. Impetuosi, travolgenti, generosi, comunicativi: le situazioni più strane e imprevedibili danno nuovi input ai rapporti, d’amore e d’amicizia. Non rinunciate neppure alla palestra o allo sport preferito.

Sagittario

Una ventata di ottimismo alimenta il buonumore. Il benessere interiore che sprigionate sarà contagioso e gli amici saranno attratti da voi! Una decisione presa seguendo l’istinto, senza soffermarsi a riflettere troppo, si rivelerà azzeccata. Per superare l’impasse di qualche momento di monotonia nella vita di coppia, basta ricorrere all’allegria di uno scanzonato gruppo di amici.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 18 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Tesi già appena svegli, sotto il tiro di varie disarmonie astrali. Imprevisti elettrici e complicazioni in famiglia. Il problema è che siete più propensi a cogliere gli elementi che dividono, rispetto a quelli che uniscono! In campo sentimentale avete aspettative esagerate rispetto alla realtà dei fatti, ma non potete pretendere dall’altro ciò che siete i primi a non garantire.

Acquario

Luna in terzo Campo. Siete piacevoli e divertenti, tutto ciò in cui vi impegnate si tinge di pimpante vivacità; sarete ottimi organizzatori del tempo libero, e coinvolgerete chiunque vi giri intorno. La vita di coppia gode di un momento fortunato. Single? Se il colpo di fulmine arriva, passa attraverso il dialogo e qualche follia fatta in gruppo: sentirvi complici vi avvicina, eccome!

Pesci

Quattro pianeti dalla vostra, mentre la Luna è in un segno neutrale. Sabato in stand-by, riordinando il guardaroba o magari in giro a passeggiare insieme a Fido. Sarete abilissimi nell’usare creatività e inventiva nelle faccende pratiche. La vita erotica è stimolante, e se fate parte del club dei singoli o se siete in coppia… la complicità sarà la vostra fedele compagnia.

