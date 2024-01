L’oroscopo di venerdì 19 gennaio, si avvicina il weekend: le previsioni segno per segno

Ecco quali saranno i segni più fortunati in amore e nel lavoro secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, venerdì 19 gennaio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 19 gennaio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

Siate prudenti sul fronte denaro: il cielo odierno non è incoraggiante, segnala qualche rischio. Mettete, quindi, in preventivo spese impreviste, uscite di denaro che potrebbero rendervi nervosi. Decisamente meglio il settore affettivo. Sentite forte la voglia d’intimità e di tenerezza, di sensazioni nuove; giochi e dialoghi nuovi scacceranno la noia e la monotonia.

Toro

Un bel problema iniziare la giornata soddisfatti della presenza della Luna nel segno, e poi tirare il freno a mano e fare il possibile per tenere alto il morale e in equilibrio il rapporto di coppia. Attenti a non cadere nella trappola della gelosia, se avete una relazione che funziona bene! Conquiste eccitanti per i più giovani, per chi ha il cuore libero. Non forzate con lo sport.

Gemelli

Bene e male, giusto e sbagliato oggi si mescolano, fino a confondersi? Fermatevi un momento, non fate né dite nulla, aspettate che ogni cosa riacquisti i giusti confini. Riuscirete a risolvere argutamente questioni che vi assillavano da tempo; serviranno, però, calma, fiducia e pazienza. Controllate l’alimentazione (potrebbe essere un filo sregolata in questo periodo).

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Potete contare sulle vostre capacità e anche sul sostegno degli amici e delle persone che vi sono vicine che vi aiuteranno a trarre il maggior beneficio possibile dalle opportunità che si presentano. Ci sono molte aspettative su nuovi progetti che possono rivelarsi favorevoli per il futuro. Abbiate fiducia nei vostri mezzi! Occupatevi maggiormente del vostro fisico.

Leone

Con la Luna contraria, l’umore è al Polo Sud; non si esclude neppure un confronto diretto con chi cerca di ostacolarvi. Capaci e ben organizzati, non permettete al malumore di interferire, portate a termine le vostre mansioni con la consueta efficacia. Un rimedio naturale ed efficace per alleviare una lieve raucedine consiste in gargarismi a base di infuso di lavanda.

Vergine

Con la Luna dalla vostra parte, la ruota oggi gira per il verso giusto: acchiappate al volo il suo filo per sfuggire alla monotonia del quotidiano. Sfornate idee e progetti, organizzate allegre riunioni con gli amici. Ricordate che una battuta o una risata possono risolvere molte situazioni ingarbugliate. Rilassatevi e non prendete sempre tutto maledettamente sul serio!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

A volte la vita manda dei piccoli messaggi, in apparenza insignificanti, che hanno il potere di far vedere con occhi nuovi ciò che si credeva consolidato; per fare tesoro dei segnali che potranno arrivare del tutto fortuitamente, dovete fermarvi a guardare. Venere incoraggia la comunicazione, vi dona disinvoltura e sex-appeal. Volendo, potreste fare strage di cuori!

Scorpione

La Luna opposta a Giove amplifica le contraddizioni: da un lato avvertite voglia di coccole, dall’altro siete timorosi di lasciarvi andare. Se non agite con coerenza, naturale che il partner sia disorientato e che le incomprensioni fioccano! Variabilità dell’umore e del tono fisico, non entrate in competizione con voi stessi per fare sfoggio di super-efficienza. Non serve.

Sagittario

Vi sentirete bene e in perfetta armonia con l’ambiente che vi circonda. Questo giorno porta, infatti, sicurezza, stabilità negli affetti e nelle relazioni d’amore: saranno le piccole cose di tutti i giorni a scaldarvi il cuore e a riempirvi l’animo di soddisfazione! Divertitevi pure col partner e con gli amici, senza però trascurare la dieta, la salute e una regolare attività sportiva.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 19 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Il passaggio della Luna in Toro, oltre a ricaricarvi le batterie, canalizza il surplus energetico in azioni rapide, azzeccate e decisive; si prevedono competizioni leali, iniziative audaci nelle questioni pratiche e in amore, soprattutto se siete impegnati in una conquista… A proposito d’amore, una ventata di passionalità è proprio quello che ci vuole in questi giorni! Idee geniali.

Acquario

Preparatevi a una di quelle giornate dove gli eventi possono dirigersi in una certa direzione e voi, naturalmente, nell’altra; ecco una buona ragione per starvene soli con voi stessi. Date uno scossone al rapporto di coppia: se segna il passo, se il partner a volte vi annoia, se non vi stimola come vorreste! Ritagliatevi del tempo per voi stessi, per un po’ di relax.

Pesci

Gli astri colorano di verde il semaforo posto lungo la vostra strada; non potrete certo lamentarvi di questo giorno che si apre con molte novità. Sarà notevole lo spirito d’iniziativa e l’intraprendenza che vi aiuteranno a portare a termine una delicata questione. Anche l’intuito sarà stimolantissimo, potrete benissimo intendervi con la persona amata senza bisogno di parlare.

