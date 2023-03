Oroscopo del giorno, 2 marzo con la Luna in Leone: le previsioni

Ecco i segni fortunati di giovedì 2 marzo secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, giovedì 2 marzo 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 2 marzo 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Anche se la Luna oggi non vi sostiene, problemi ragguardevoli non ce ne sono, tutto procede secondo il programma stabilito, entro le rotaie della quotidianità. Dopo una giornata faticosa, il vostro unico progetto sarà quello di rilassarsi, godendosi anche qualche sfizio: un acquisto gratificante, una cenetta con amici, uno spettacolo interessante.

Toro

Pratici e concreti come sempre, sapete tuttavia andare dritti verso i vostri obiettivi, grazie al cielo di oggi che stimola socialità ed efficienza. Grazie al passaggio di Mercurio in un segno amico, la persona amata riuscirà a trovare la chiave del vostro cuore con semplicità: per una battuta, per uno scherzo, per un’iniziativa che gradirete molto.

Gemelli

Mercurio vi garantisce un’ottima possibilità di riuscita dei vostri numerosi e ambiziosi progetti. Nel lavoro non tutte le cose vanno per il meglio, ma se migliorate la capacità di cooperazione, troverete il giusto modo per ripartire alla grande. In amore, non imponete la vostra opinione in modo sgraziato e un tantino prepotente: più sarete flessibili, più chi amate vi si avvicinerà.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Se sarete costretti sul lavoro a lasciare qualcosa di incompiuto, non fatene un dramma: avrete successivamente la possibilità di tornarci sopra. Non lasciatevi andare a confidenze con chi sapete che non può comprendervi e non sa mantenere segreti. Valutate la persona per quello che è, non per quello che desiderate che sia: siate onesti con voi stessi e il partner.

Leone

Tutto procede per il meglio… Scarterete gli opportunisti, senza esitazione. Poi farete sì che nuovi incontri colorino la vostra vita. Evitando i compromessi, puntate sulla realizzazione di progetti ambiti: un aiuto esterno non tarderà ad arrivare. La Luna nel segno vi regala una nota così romantica che farete cadere nella vostra rete anche la persona più inavvicinabile.

Vergine

Grazie alla Luna in un segno a voi amico, in questa giornata le occasioni professionali si moltiplicano a vista d’occhio con buoni risultati anche per quanto riguarda un riscontro più immediato e materiale, vale a dire il denaro. Siete single? Ѐ possibile che un incontro magico possa rapire la vostra attenzione e conquistare il vostro cuore.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il ritmo di questa giornata sarà per voi amici della Bilancia decisamente frenetico. Le gratificazioni comunque non mancheranno: un incarico di responsabilità potrà aprire sbocchi nuovi per la vostra carriera. Con Marte armonico, la situazione è favorevole, ma il successo non vi verrà servito su un piatto d’argento e dovrete comunque impegnarvi.

Scorpione

Non lasciatevi sfuggire l’occasione per mettervi in buona luce in campo sociale o professionale: lo segnala la Luna nel vostro decimo Campo! Situazione completamente diversa per quanto riguarda la vostra forma fisica e il settore affettivo. Nel primo caso, mettete in conto momenti di nervosismo e affaticamento; nel secondo, invece, tensioni, incomprensioni e gelosie.

Sagittario

Che cosa c’è di meglio di un cielo indiscutibilmente amico per terminare il mese di marzo sotto i migliori auspici? Il giorno parte alle grande, per quanto vi riguarda: la Luna nel nono Campo annuncia per voi orizzonti vastissimi, progetti inarrestabili, fantasia scatenata posta al servizio della massima realizzazione. Insomma sarete vincenti su tutta la linea!

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 2 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Procedete con sicurezza in questa giornata, non dovete temere intoppi od ostacoli di alcun genere. E se proprio ve ne dovesse capitare qualcuno fidatevi della vostra intuizione, della vostra esperienza! Sarete quindi guidati da un sesto senso infallibile che vi consentirà di muovervi agilmente anche nelle situazioni più complesse. Grandi e belle novità in campo affettivo.

Acquario

Se la vostra vita vi sembra poco soddisfacente, invece di incolpare questa o quell’altra persona, cercate nuovi sbocchi. Ѐ arrivato il momento di guardarvi intorno e imboccare strade più in sintonia con le vostre esigenze! Non fatevi abbagliare dall’apparenza, prima di accettare un invito, scrutate nell’animo della persona che ve lo fa: potreste avere qualche sorpresa.

Pesci

Ottimo giorno per il lavoro: la Luna nel sesto Campo suggerisce che questo è il momento di organizzarsi, di pianificare la propria attività e di sfoderare tutto il senso pratico di cui si dispone. Più attenzione alla salute, dopo un malanno di stagione vi sentite fragili. In piscina asciugatevi bene la testa, uscire con i capelli bagnati potrebbe implicare una ricaduta. Bene l’amore.

Questo è l’oroscopo di oggi, 2 marzo. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay